La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de movilidad jubilatoria que establece que los haberes de los jubilados se ajustarán a partir de 2021 con una fórmula que combina la recaudación de la Anses y la variación salarial, en una votación en la que el oficialismo consiguió 132 votos a favor para imponerse a los 119 rechazos.

La norma que el oficialismo aprobó establece la aplicación de un ajuste trimestral de los haberes previsionales con una fórmula que combina un 50% de la recaudación de la Anses y otro 50% de la variación salarial medida por la evolución de los salarios formales que realiza el Ministerio de Trabajo (RIPTE) y de los salarios que mide el Indec, en donde se impondrá el que sea mayor.

Esta ley será publicada entre miércoles y jueves en el Boletín Oficial y tiene tiempo de ser reglamentada hasta febrero de 2021. La nueva movilidad comprende a un total de 18 millones de personas, entre jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, Asignaciones Familiares, Asignación Universal por Hijo (AUH) y Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM).

La fórmula inicial que había enviado el Ejecutivo a Diputados y que fue modificada en el Senado establecía dos actualizaciones al año que se conformaban 50% a base del crecimiento de los salarios y 50% a base de la recaudación. Además, establecía que el aumento de 5% de diciembre que se otorga por decreto iba a ser tomado a cuenta del incremento que se aplique con la nueva fórmula en marzo de 2021.

Pero, en su paso por el Senado y a sugerencia del Frente de Todos, se le introdujeron cambios sustanciales para que, entre otros aspectos, los aumentos previsionales sean trimestrales, con lo cual habrá cuatro incrementos por año. Esa modificación fue adoptada para “empalmar” los meses de enero, febrero y marzo, que estaban afuera de la actualización.

El presidente del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, aseguró que "la fórmula de movilidad jubilatoria propuesta por el Poder Ejecutivo trasladará a los jubilados, a los pensionados, a los beneficiarios de la AUH, los riesgos de la macroeconomía Argentina”.

”Y vaya si no es una macroeconomía riesgosa. No hace falta hablar de la brecha cambiaria, del riesgo país, del déficit, todos esos problemas que tiene nuestra economía; una de las recesiones más grandes del mundo en el 2020, qué pesado cargar con ese riesgo”, agregó.

A su turno, el presidente del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, cuestionó el proyecto al señalar que “es increíble que el Gobierno no tenga una idea superadora que no sea otra que ajustar a los jubilados” y que la postura oficialista se trata de “un relato que no está sostenido por los datos”.