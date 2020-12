Bullrich se refirió a la vacuna rusa y dejó en claro si se la pondría

Patricia Bullrich, presidenta del PRO, habló este sábado sobre la vacuna rusa y su aprobación en el país. La ex ministra de Seguridad aclaró que es fundamental tener toda la información al respecto, ya que aún no encuentra “un respaldo científico, aunque no quiere decir que no sea buena”.

"Queremos transparencia y por qué es una autorización que da el Ministerio de Salud, y la Anmat no se ha pronunciado de forma clara", señaló Bulrrich.

Y agregó: “Yo me voy a vacunar si la vacuna pasa los controles que tiene que pasar, no es una pregunta personal, no tengo problemas con la nacionalidad de la vacuna. Quiero saber que la vacuna no tenga elementos negativos”.

Con respecto a las negociaciones con laboratorio Pfizer, dijo: “La aprobación de la Anmat respecto de Pfizer fue anunciada con bombos y platillos y la de la vacuna rusa no la vi en ningún lado. Deberían ser documentos públicos”.

Por último, destacó el acuerdo entre países: “Acepto que Argentina le compre a Rusia sin licitación, es aceptable en estas condiciones. Lo que no es aceptable es que no pase por organismos técnicos”.