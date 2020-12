Marcha atrás para las fiestas de 200 personas en Buenos Aires

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dio marcha atrás con la habilitación de fiestas al aire libre de hasta 200 personas. Así lo confirmó el jefe de Gabinete de la provincia, Carlos Bianco, quien explicó que la habilitación "queda en stand by" a raíz del aumento de los casos de coronavirus en territorio bonaerense y en todo el país.

Según explicó Bianco, la instrucción del gobernador Axel Kicillof a su equipo fue "no habilitar ninguna actividad más por ahora". Y aclaró que el sistema de fases podría "dar marcha atrás, en el caso de que sigan aumentando los casos".

"Retrocedimos un mes en una semana", fue el duro diagnóstico de Bianco, quien reveló que la curva de contagios en el ámbito provincial "subió un 50%" en los últimos siete días.

Con respecto a la reapertura de los espacios nocturnos para habilitar fiestas de hasta 200 personas, una medida que había anunciado el Gobierno bonaerense para contener la proliferación de festejos clandestinos, el jefe de Gabinete aseguró que se decidió "no avanzar" a pesar de tener los protocolos de habilitación ya terminados.

"Por eso no ha sido publicada la resolución con los protocolos", indicó. "Estuvimos monitoreando la situación y al ver que los casos no se estancaban, decidimos no habilitar esas fiestas o espacios nocturnos. Veremos cómo sigue", agregó.

Según la decisión administrativa 2216/2020, publicada el lunes en el Boletín Oficial, se habilitaban las fiestas en el territorio bonaerense "con un aforo del 30% en relación a la capacidad máxima habilitada al aire libre no pudiendo superar el límite de 200 personas en total".

A pesar de esa habilitación del Poder Ejecutivo, faltaba la aprobación final de la administración provincial, que hoy se confirmó que fue frenada.