Las dos "trampas" de Martín Guzmán para mantener el dólar "controlado"

La 'calma cambiaria' de las últimas semanas no sería más que una 'bomba de tiempo' que en un futuro cercano podría perjudicar aún más las finanzas públicas y afectar en mayor grado la economía argentina, advirtió el exministro de Hacienda durante el gobierno de Cambiemos, Alfonso Prat-Gay, que además reveló cuáles son las estrategias "peligrosas" del ministro de Economía, Martín Guzmán, para pisar las cotizaciones de la divisa estadounidense.

"El que está interviniendo ahora no es el Banco Central (BCRA), sino la Anses por instrucción del Ministerio de Economía, que le dice que venda los títulos recibidos en el canje para tirar hacia abajo el Contado con Liqui", reveló Prat-Gay en declaraciones al programa Mirá lo que te digo, del canal LN+, donde además expresó que la Anses "vende bonos con un rendimiento al 15% anual, tasa que no se ve en ningún país del mundo".

A su vez, el exfuncionario radical señaló que el BCRA continúa vendiendo "dólares que no tiene", haciendo referencia al famoso 'dólar futuro' y sobre el que ya hubo un escándalo en 2015, antes de finalizar la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y por la que hay una causa judicial en curso. "El agravante es que ahora se sumó el Ministerio de Economía", dado que "en el último mes colocaron 1.500 millones de dólares en bonos y los canjearon por bonos en pesos, pero tuvo como consecuencia un aumento de la deuda pública", añadió.

En ese sentido, Prat-Gay confirmó que en el primer año de gestión de Alberto Fernández, el Estado nacional vio incrementar su deuda pública en 21.000 millones de dólares, "más que el promedio anual del gobierno de Cambiemos".

"Todas estas cosas que hacen para ponerle paños fríos al dólar son pan para hoy y hambre para mañana", enfatizó.

Por otro lado, Prat-Gay retomó una idea que lubricó hace meses y por la que fue muy criticado en su momento por el oficialismo: "Hay un ajuste que empezó antes de la cuarentena, con las primeras decisiones de suspender la movilidad jubilatoria y algunos beneficios a las pymes, y aumentar una serie de impuestos como bienes personales y retenciones".

"Después vino la cuarentena que en realidad fue el súper ajuste: en una economía que depende mucho del empleo informal, (el Gobierno) le decía a la gente ‘quédense en sus casas que yo los voy a cuidar’, pero hay un 35% de la población que no puede darse ese lujo de no salir a trabajar, lo que paró la economía por completa y cuyas consecuencias todavía no hemos visto. Muchas empresas han desaparecido, las que sobrevivieron se comieron su capital de trabajo y las familias también gastaron sus ahorros. Por eso, arrancamos el año que viene con una gran incertidumbre adicional", reconoció.

Para el exministro que estuvo en funciones solo el primer año del gobierno de Mauricio Macri, "entre todos los desaciertos, mentiras y absurdos, hay algo en lo que dijo Alberto Fernández que terminó siendo cierto: es un falso dilema el de la economía o la salud. Destrozaron tanto la salud como la economía".