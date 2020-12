El pedido de renuncias amenaza con paralizar la agenda legislativa

Desde el Frente de Todos decidieron no asistir a la visita a la mina Potasio Río Colorado que se realizó este lunes en Malargüe. Desde el principal partido de la oposición justifican la decisión en la conmoción que generó el femicidio de Florencia Romano y exigen la renuncia de funcionarios del Ministerio de Seguridad. Incluso, afirman que no avanzarán en el tratamiento de proyectos hasta que no vayan a la Legislatura a rendir cuentas de lo ocurrido el ministro de Seguridad, Raúl Levrino y el jefe de la Policía, Roberto Munives.

Justamente uno de los proyectos que deben tratarse en la Casa de las Leyes es el acuerdo con Vale para que la provincia se haga cargo de la mina Potasio Río Colorado. "Como representantes del pueblo no podemos hacer más que canalizar institucionalmente la demanda por pedido de justicia, como así también esclarecer las responsabilidades políticas en este femicidio. Es evidente la participación necesaria de distintos eslabones del Estado y se vuelve imprescindible dar muestras concretas del compromiso de la política en la erradicación de las violencias", remarcaba el comunicado del Frente de Todos y otras fuerzas de la oposición.

Desde el oficialismo ha cuestionado esta actitud y la tildaron de "oportunismo y demagogia" por parte del peronismo. “Nada de lo que hagamos ahora nos traerá de vuelta a Florencia. Sentimos una profunda tristeza por todo lo que sucedió. Pero de nada sirve paralizarnos y mucho menos, apelar a ese dolor para ganar protagonismo. Todas las investigaciones están en curso y es nuestra responsabilidad seguir trabajando, incluso por esta niña que ya no está entre nosotros. Nos debemos a ella y a todos los mendocinos", manifestó el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

De persistir esta situación, no solo podría retrasarse la autorización de la transferencia de los activos de Vale a la provincia de Mendoza sino que también peligran otros proyectos enviados por el Ejecutivo. Por ejemplo, la nueva ley orgánica del Tribunal de Cuentas que tiene que tratarse esta semana o otras leyes que apuntan a potenciar el turismo.