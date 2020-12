Un ultimátum, el senador triste y la primera dama que incomoda

Se incendia la política

El asesinato brutal de Florencia Romano mostró la vulnerabilidad y desprotección de las jóvenes ante las redes, la vida cotidiana y también la falta de respuesta institucional rápida. Los hechos posteriores también generaron más tensión. Sea de manera legítima o por oportunismo, el caso también incendió la política: el PJ cerró cualquier canal de diálogo con el Gobierno "hasta que cambie algo" (sin decir qué). En la Casa de las Leyes no hay muchos temas para tratar hasta el año que viene, pero la cuerda igual se tensa.

¿Ultimátum para Munives?

Roberto Munives es uno de los funcionarios "heredados" de la gestión anterior, pero además tiene un récord: es el jefe de policía que más tiempo ha durado en el cargo en la historia. Durante la semana quedó expuesto por la negligencia de los efectivos que están bajo su mando. Ocurrió que el 911 no hizo caso a un llamado de auxilio que alertaba sobre lo que estaba pasando en una casa de Maipú: era el lugar donde mataron a Florencia Romano. En la primera conferencia de prensa luego de hallar el cuerpo, Munives intentó reflexionar y dijo algunas palabras que sonaron mal por el rol que le toca. Dijo que hechos así se podían prevenir hablando con los jóvenes. Se entendió que así cargaba culpas sobre la víctima y no sobre al asesino. En el Gobierno defienden públicamente a Munives y buscan que la cadena de responsabilidades por la negligencia se corte en la mujer policía que atendió el llamado.

Por ahora todo indica que Munives seguirá en el cargo, aunque hay bronca interna contra la policía que él conduce. Ese malestar llega desde el Cuarto Piso.

Por qué no se apagó el fuego, una mesa de escudo y policías heridos

Los desmanes ocurridos luego de la marcha en la que se pedía justicia por el femicidio de Florencia Romano siguen generando análisis. Uno de ellos fue por qué no se actuó. La decisión del Gobierno fue que no hubiera policías y luego no buscar reprimir para evitar males mayores.

Otro detalle fue que se incluyó solo policías mujeres. En la zona de la Legislatura había 17 policías mujeres. Hubo algunos hombres, y fueron agredidos. A uno de ellos le pegaron una pedrada en la cabeza y debió recibir 7 puntos de sutura.

En medio de la lluvia de piedras, un grupo de policías tuvieron que voltear una mesa y utilizarla como escudo para progegerse.

Mientras la Legislatura se incendiaba, cerca había dos autobombas que no entraban en acción, algo que llamó la atención porque se estaba arruinando un edificio histórico. Un dato que se conoció luego es que de las dos autobombas una no podía funciona bien porque le faltaba la llave para abrirse. "Una falta sospechosa", contó la fuente. Eso demoró un poco la acción.

El "Tío Humo" busca acercarse al jefe

El jueves por la noche Palmares estallaba de gente. Y había una mesa que llamaba la atención de quienes pasaban por allí por os protagonistas de la reunión. De un lado, el ex gobernador, diputado nacional y presidente de la UCR Alnfredo Cornejo. Del otro, Daniel Orozco, intendente de Las Heras y bautizado popularmente en la comuna como "Tío Humo". Ambos tenían una avivada charla, mientras algunos cholulos le pedían fotos. En un momento se acercó a la mesa el ex concejal del PJ disidente Daniel López, también de Las Heras.

Orozco no siempre gozó de la simpatía de Cornejo. Cuando era gobernador más de una vez Las Heras le generó dolores de cabeza. "Tengo tres problemas: la seguridad, hacer crecer la economía y Las Heras", solía decir, un poco en broma y un poco en serio, Cornejo. Ahora Orozco pretende anotarse en la lista de precandidatos a gobernador. Cornejo sigue teniendo un peso clave en la UCR y en Cambia Mendoza y también tiene sus favoritos. ¿Habrán estado rosqueando algo del futuro?

Agenda normal en la Legislatura tras el ataque

El incendio de oficinas públicas afectó algunos despachos y salas de la Legislatura. Sin embargo, Senadores y Diputados continuará con su agenda de trabajo normal. Esto lo confirmaron voceros de las dos cámaras. Diputados se llevó la peor parte, pero el fuego no alcanzó al Senado y particularmente dejó a salvo el recinto de sesiones. Es decir que ambas cámaras volverán la semana próxima a la actividad, para celebrar las últimas sesiones del año. Los actos vandálicos provocaron en la Legislatura pérdidas por casi 15 millones de pesos, señaló el Poder Ejecutivo.

Pero...se viene el receso

La Legislatura volverá a sesionar la semana próxima, pero no por mucho tiempo más. Quedan dos plenarios más y luego llega enero, que es de "feria" para todo en mundo en la Legislatura. El régimen de descanso se asimila a la famosa feria judicial, tanto en verano como en invierno. Hay algunos legisladores que se rebelan contra este receso y probablemente sugieran acortarlo, pero dicen que no se puede alterar mucho porque así se acordó en una paritaria celebrada durante la gestión de Carlos Ciurca como vicegobernador. De sesionar, no habría personal legislativo que se ocupe, por lo cual, a pesar del pataleo de algunos, todo indica que habrá descanso durante todo el próximo mes.

Alejandro Gallego burócrata de siempre, ineficiente de siempre.



Actualmente es presidente de Aysam. Pero toda su carrera profesional ha transitado por variados lugares de la administración pública. En el municipio con la cooperativa radical, en la administración provincial en el área de Hacienda. Viajo a Buenos Aires , durante la gestión presidencial de Cambiemos. Estuvo en la Universidad Nacional de Cuyo y ahora maneja la crítica empresa estatal Aysam, gestora de la red de agua potable y cloacas de la provincia. Dispuesto para todas las funciones , pero sin capacidad demostrada para la gestión de la mayoría de ellas.

Por la falta de inversión durante largo tiempo, que incluso afectó al mantenimiento de las redes y la prolongada sequía son numerosas las localidades de Mendoza que sufren la carencia de agua potable y muchas de ellas por periodo prolongado.

El sistema cloacal por la misma razón colapsó en varios lugares y está en emergencia general.

Este preocupante panorama, de larga data, no es responsabilidad de Gallego, pero tal cual en otras circunstancias durante su largo paso en la función pública, y en ocasión de un reportaje en MDZ radio, Gallego se mostró irascible, sin foco en el verdadero y grave problema. Abundó en argumentos endebles y no dejó claridad en cómo afrontar una situación crítica , de la cual no es causante, pero la que debe gestionar con alta eficacia y eficiencia. Esa es la exigencia y la dificultad. El burócrata de siempre debe demostrar que esta vez puede estar a la altura de la difícil tarea. Para Mendoza es esencial que no falle.

La primera dama que incomoda

Fabiola Yañez es periodista y ha trabajado como actriz. Pero desde diciembre trabaja de "primera dama" desde Casa Rosada. Es la pareja del presidente Alberto Fernández y cumple un rol que a la vista de muchos atrasa en cuanto a la imagen que da. Ya ha sido criticada por mostrarse junto a niños de barrios pobres donde se nota un contraste fuerte.

Esa imagen comienza a incomodar, incluso, dentro del oficialismo porque hay quienes consideran que responde a un estereotipo antiguo de mujer y de "esposa de". Más, cuando la pelea por los derechos de la mujeres está en la agenda pública y la búsqueda por romper los estereotipos es una de las banderas.

¿Por qué está triste el senador Ilardo?

La vida de los dirigentes políticos va y viene entre la vida pública y las pasiones personas. Y se mezclan. El senador Lucas Ilardo tiene perfil alto y suele exponerse en las redes. En las últimas semanas el hombre se mostró triste, apesadumbrado. ¿Por la situación del país? ¿Por la pobreza? No, por la muerte de Diego Maradona. Se declara maradoniano y quienes lo conocen saben que es fanático del fútbol. Pues desde que falleció el genial Diego, no deja de lamentar su ausencia.