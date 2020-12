El filoso análisis de Luis Petri sobre los discursos de CFK, Alberto y Kicillof

El diputado nacional Luis Petri (Juntos por el Cambio) cuestionó las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, al señalar irónicamente que el Gobierno "nos viene vacunando" desde que asumió la gestión de Alberto Fernández.

"Axel dice que el 2021 es el año de la vacunación. Le aviso que nos vienen vacunando desde que asumieron. Vacunaron a los jubilados, vacunaron a los emprendedores y las pymes, vacunaron a las victimas, vacunaron a los jueces y periodistas independientes...y sigue la lista", reprochó el legislador mendocino en su cuenta de Twitter.

Petri hizo alusión al comentario del gobernador de la provincia de Buenos Aires sobre que el 2021 será "año de la vacuna aunque no se termine la pandemia” y donde además le pidió a la oposición y a algunos medios que no confundan a la gente: “No es momento para confundir y hacer politiquería. Ayuden a que podamos vacunar al pueblo en paz para ponerle fin a esta calamidad”.

"¡Dicen que van a volver! Le aviso que Gobiernan el país desde el 10 de diciembre del año pasado. Ya volvieron, el tema es que aún no arrancaron", comentó nuevamente el dirigente radical de Mendoza.

Tampoco el presidente Fernández se salvó del tono irónico de Petri: "El acto termina con las palabras de CFK, después Alberto habla para ratificar y reproducir todo lo dicho por ella".

Pero la crítica más dura quedó reservada para la vicepresidenta: "CFK dio una pista más de quienes son los funcionarios que no funcionan, son aquellos que no se animan o no pueden apretar y avanzar sobre la Justicia para cerrar todas las causas de corrupción que la comprometen y la pueden terminar llevando presa".