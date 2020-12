Fernández Sagasti admitió que la IVE podría pasar al año que viene

Los números aún no cierran. No sólo no se sabe si habrá apoyo en el recinto para la aprobación del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sino que tampoco están las firmas para los tres dictámenes de comisión. En ese contexto, existen negociaciones para realizar modificaciones en el texto y así lograr convencer a indecisos de que acompañen. El tema es que si eso ocurre, el proyecto debe regresar a Diputados y no podría sancionarse este año como pretendía el Gobierno. “Por supuesto que el proyecto es perfectible”, reconoció Anabel Fernández Sagasti abriendo la puerta a posibles cambios.

Allí entran en discusión algunas propuestas presentadas por legisladores. Por ejemplo, los planteos realizados por el senador de Río Negro Alberto Weretilneck. Entre otras cosas el exgobernador de Río Negro plantea el aborto legal sea aceptado hasta la semana 14 y que la ley especifique que después de ese límite sólo pueda accederse en cuatro casos: inviabilidad del feto, violación a menores de 13 años, violación a mayores de 13 años hasta la semana 22 y grave peligro para la persona gestante.

El otro tema que plantea modificar el rionegrino es lo que respecta a la objeción de conciencia aduciendo que impide en ocasiones el acceso a la práctica y destacó que en Río Negro el 73% de los ginecólogos son objetores.

En Infobae, Anabel Fernández Sagasti opinó que cree que hay muchos objetores de conciencia más por temor a represalias que por convicción. En ese sentido señala que no hay ley que los ampare. La senadora mendocina está al frente de las negociaciones por parte del oficialismo junto a Norma Durango, Ana Almirón, Gladys González y Matías Rodríguez, mientras que en la bancada de Juntos por el Cambio ese rol lo asumió la porteña Guadalupe Tagliaferri (PRO), vicepresidenta de la Banca de la Mujer.

La estrategia de realizar modificaciones permitiría, por ejemplo, convencer a indecisos como el entrerriano Edgardo Kueider, quien ha dialogado con Oscar Parrilli y está de acuerdo con los cambios propuestos por Weretilnek. Aunque en su provincia el 65% de los ciudadanos está en contra, le transmitió a Parrilli sus inquietudes respecto a algunos aspectos que considera poco precisos o demasiado amplios en la media sanción que giró Diputados.

Según analistas son tres los caminos posibles para el el proyecto presentado por el presidente Alberto Fernández. El primero es conseguir votos a favor del proyecto sin necesidad de cambios lo que permitiría sancionar la ley el martes 29. El segundo escenario es aceptar algunas modificaciones y volver a enviar el proyecto a Diputados para que esa cámara dé su aval. El tercero es un compromiso del Poder Ejecutivo para hacer los ajustes al momento de la reglamentación lo que agilizaría la sanción de la ley.