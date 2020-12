Hay operativo, pero no vacunas: dudas por el plan oficial

En Mendoza se "municipalizará" el plan de vacunación. Se armó una logística para garantizar el acceso. Pero aún no hay vacunas aseguradas. La Sputnik V aún no está aprobada para personas de más de 60 años, el universo prioritario a cuidar. En la primera tanda no llegarían más de 25 mil vacunas.