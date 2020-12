La Corte se prepara para resolver el tema que la hizo implosionar

Si todo el 2020 fue muy intenso desde el punto de vista político en Mendoza, el fin de año no podía escapar a esta realidad. Este lunes, en cierta forma, se pondrá en marcha el proceso electoral con la confirmación por parte de José Luis Ramón de dos aspectos de su futuro que ya se venían barajando desde hace meses: uno de ellos es que volverá a presentarse como candidato en la provincia, esta vez, aspirando a una senaduría nacional. Y el otro, más importante tal vez, es que quien irrumpió en la escena local por afuera de las estructuras partidarias tradicionales podría terminar iniciando formalmente este lunes su camino de anexión al Frente de Todos.

Desde lo formal, lo que Ramón presentará en sociedad será al conjunto de dirigentes que quedaron de su lado luego de la ruptura con sus exsocios Mario Vadillo y Marcelo Romano (por nombrar dos de los más importantes) y anunciará la mesa de conducción de Protectora Fuerza Política. En ese marco lanzará su candidatura: “Yo tengo todas las intenciones de presentarme y ser uno de los candidatos a Senador de la Nación. Creo que desde el Senado de la Nación es donde se puede paliar las cuentas de la Provincia y representarla. Quiero ir por ese camino, y que tengamos una candidata que forme parte de la lista para la Cámara de Diputados”, dijo el jueves, en la previa de la sesión en la Cámara de Diputados en donde obtuvo media sanción el proyecto de legalización del aborto.

Por ahora, el juego de Ramón es apostar a una candidatura dentro de su propio partido. Pero está abierto al juego de las alianzas. ¿Con quién? "Las posibilidades de alianza siempre están abiertas, en la medida en que la visión del partido con el que podamos hacer algún frente tenga la visión de Protectora. En cuanto al PJ, con Sergio Massa tenemos mucha afinidad. De hecho Massa forma parte de una fuerza política muy parecida a la nuestra en los temas que persigue. Con Máximo Kirchner no tengo mucho diálogo: lo conozco de la actividad diaria en el Congreso", anticipó.

Será complejo el juego del exhombre de la frazada. El massismo mendocino todavía da muestras de su pertenencia a Cambia Mendoza más allá de que su principal referente, Jorge Difonso, nunca pudo recomponer el vinculo con Rodolfo Suarez por su oposición firme a la modificación de la Ley 7722, episodio político que marcó a fuego a la actual administración hace un año ya.

La sintonía con Massa es más que lógica. El actual presidente de la Cámara fue quien diseñó en diciembre del año pasado la conformación del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo con ocho legisladores (ahora quedan seis) , puso a Ramón al frente y eso le permitió al oficialismo obtener un aliado que funcionó casi a la perfección en votaciones clave. Massa es uno de los pilares de la coalición de gobierno y si Ramón termina cerrando un acuerdo con él, invariablemente eso lo llevará a jugar dentro del Frente de Todos.

¿Podrá? El escenario interno dentro del peronismo mendocino para que esto ocurra es difícil. Ya hubo un acercamiento fuerte en 2019 cuando Ramón estuvo cerca de acordar con Alejandro Bermejo, llevado de la mano por los hermanos Félix, acuerdo que luego se esfumó por cuestiones de cartel y por una reacción importante en contra del resto del PJ.

Dentro del Frente oficialista a nivel nacional, el primer casillero de la lista de senadores nacionales ya está reservado para Anabel Fernández Sagasti con lo cual Ramón deberá confirmarse con pelear por el segundo o tercer lugar o bien reencauzar sus intenciones de “paliar las cuentas de la provincia” presentándose otra vez en una lista de candidatos a Diputados. En el camino, deberá explicar a sus votantes ese giro tan fuerte del último año en el que pasó de sostener que “peronistas y radicales se olvidaron del pueblo” para convertirse en aliado estratégico del kirchnerismo en el Congreso.

Precisamente en Diputados, y tras el debate del proyecto de Le de Interrupción Voluntaria del Embarazo, los legisladores mendocinos votaron tal cual habían anticipado en los días previos. Las legisladoras radicales Jimenas Latorre y Claudia Najul, más los peronistas Alejandro Bermejo y Marisa Uceda lo hicieron a favor; mientras que Omar de Marchi (PRO), Omar Félix (Frente de Todos), Luis Petri (UCR), Ramón (Unidad y Equidad Federal) y Federico Zamarbide (UCR) lo hicieron en contra. Alfredo Cornejo, fue uno de los 6 diputados (de los casi 250 que votaron por una opción u otra) que optó por la abstención.

Tras la votación publicó una carta en las redes sociales donde justificó su decisión. Allí volvió a cuestionar la propuesta no por el fondo sino por el momento: Cornejo dijo que era una "cortina de humo". "Imponer ciertos temas en la agenda mediática, a la fuerza, resulta más que conveniente como cortina de humo cuando no se está cumpliendo con el mandato que se tiene para gobernar...Esta discusión es oportunista.", fue parte de su descargo.

No fue sorpresa, en cierta medida, lo que terminó haciendo el exgobernador. Desde que se inició el debate venía planteando la necesidad de que este tema sea resuelto previamente por un plebiscito, porque entiende que la representatividad de los legisladores para decidir sobre una cuestión tan importante se encontraba excedida.

El grueso del cuerpo no lo entendió así y votó. Por una opción o por la otra. Cornejo fue parte de ese pequeño puñado de legisladores que no opinó y quizás la clave esté en que no tomó postura pensando en que el tema le pasará factura si llega en 2023 a presentarse como candidato a presidente.

Una actitud demasiado especulativa para quien siempre se jactó de tomar decisiones con firmeza y más para un dirigente que, en lo personal, siempre estuvo de acuerdo en la necesidad de legalizar el aborto.

Diciembre será el mes en que casi con seguridad se cerrará el asunto que tuvo en vilo a la institucionalidad de la provincia durante meses: por un acuerdo de sus integrantes, se espera que en los próximos días se conozca finalmente el fallo plenario de la Suprema Corte que definirá si María Teresa Day cumple o no los requisitos para ocupar el sillón que ocupa en el máximo tribunal.

La historia ya no tiene secretos a esta altura y no es una exageración sostener que el máximo órgano de Justicia de la provincia estuvo al borde la implosión por este tema con todo el riesgo que eso traía aparejado. La votación de los jueces estará centrada en un punto: cómo se interpreta la cláusula constitucional que exige diez años de ejercicio profesional para ser ministro de la Corte y en ese sentido qué es lo que se entiende por ejercicio profesional.

Los magistrados barajan al menos tres maneras de abordar este punto. Una de ellas, la más rígida, es que debe interpretarse como ejercicio real de la profesión. Ese fue el abordaje del exjuez Alejandro Pérez Hualde al tema, quien sostenía que Day e ninguna manera podría haber sido designada para el cargo.

La otra lectura es que se entiende por ejercicio profesional cualquier actividad que se lleve a cabo después de obtener el título (profesor, por ejemplo) y una último criterio que afirma que los años de ejercicio profesional están cumplidos por el hecho de haber sido ese juez o jueza designado anteriormente en algún cargo en donde se requiere por ley ser abogado.

Ya está firme quiénes votarán, porque tras al apartamiento de Day su lugar fue ocupado por la camarista Alejandra Orbelli. Ahora la gran duda es cuál será el resultado. Terminaría siendo tres a tres porque se anticipa que Palermo, Adaro y Julio Gómez sostendrían que Day no cumple los requisitos. Y en sentido contrario votarían Garay, José Valerio y Pedro Llorente. Orbelli se transformaría así, en el voto decisivo y podrían terminar inclinando la balanza a favor de la jueza impuesta por Suarez.