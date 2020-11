Denuncian al laboratorio que traerá la vacuna rusa por sus "graves antecedentes"

El viernes 6 de noviembre, la diputada nacional de Cambiemos Graciela Ocaña presentó un pedido de informe sobre los antecedentes del laboratorio HLB Pharma, encargado de traer al país la vacuna rusa Sputnik V.

"El laboratorio HLB Pharma tiene antecedentes totalmente negativos. Desde sus integrantes hasta la comercialización y su situación económica", sostuvo Ocaña en diálogo con el programa "Magdalena y la noticia deseada".

La periodista Laura Di Marco agregó que el laboratorio está muy vinculado al kirchnerismo y Ocaña profundizó: "Es una persona que estuvo presa por contrabando por distribuir productos medicinales. No tiene buenos antecedentes. Cuando estuve en el PAMI, nosotros los denunciamos porque le sacaban dinero a las clínicas y se quedaban con el 35% de los fondos".

"Hace muchos años está en concurso, tiene cheques rebotados, deudas en los bancos y hasta con el propio Estado. En el primer anuncio dijeron que el costo iba a ser de 12 dólares por cada dosis. El jueves una asesora del presidente Alberto Fernández habló de 19 dólares cada una. El presupuesto marca un valor entre 4 y 7 dólares por la compra de cada vacuna. Por eso también hemos solicitado el pedido de informes", explicó Ocaña.

Acompañé el proyecto de @gracielaocana solicitando al Poder Ejecutivo información referida a la vacuna rusa #SputnikV uD83DuDC47uD83CuDFFC pic.twitter.com/43tvYMF8bt — Dina Rezinovsky (@dinarezi) November 7, 2020

La legisladora también cuestionó el viaje de Carla Vizzotti a Rusia. "Queremos saber por qué hubo un viaje secreto, quiénes participaron. Tenemos estos interrogantes y nos parece que como integrantes de la comisión de salud deben ser explicados"

Según dijeron en el el programa de Radio Mitre, la esposa de Daniel Gollán, Raquel Méndez, fue quien acompañó a Vizzotti en el viaje. "Méndez tuvo un paso polémico por el ANMAT ya que permitió el uso del éxtasis líquido y otra droga. Ella sería la apoderada del laboratorio", informó el periodista Nicolás Wiñazki.

"Se tiene que esperar a que terminen la fase 3. No se puede autorizar ningún medicamento que no haya finalizado la fase 3. Según el protocolo se dice que va a terminar recién en abril 2021. Entonces, no entendemos cómo se puede acelerar la fase 3. También hay muchas dudas de dónde se va a producir porque la ley rusa establece que las vacunas que se producen en su federación no pueden exportarse", agregó Ocaña, cuestionando los anuncios hechos por el Gobierno de Alberto Fernández.

Por último, Ocaña volvió a cuestionar al laboratorio elegido para comercializar la vacuna. "No tiene la infraestructura ni la capacidad de comercializar ni de llevar adelante todo lo que implica un contrato de este estilo. No tiene ni siquiera respaldo comercial para llevar adelante esta operación. No tiene reconocimiento en el propio país. Creemos que detrás de esto está la política y eso es grave ya que estamos hablando de una vacuna para inmunizar a los argentinos", cerró la legisladora.