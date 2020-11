Sánchez Rey no acudió al Jury y la defensa pide la nulidad

El juez de la Quinta Cámara del Trabajo, Antonio Sánchez Rey, no se presentó en la en la audiencia del Jury de Enjuiciamiento que lo investiga por haber presionado a sus compañeros de Cámara para que homologuen el acuerdo de indemnización por 4.5 millones de pesos. Para la defensa participar en el proceso puede "poner en riesgo la vida" de Sánchez Rey y aseguran que no puede estar por un impedimento de salud física y psíquica.

Por ese motivo, piden la nulidad de la audiencia y agregan que el juez tiene 79 años y no se está contemplando su situación de vulnerabilidad.

"Esta audiencia fue llevada adelante por el tribunal de manera arbitraria e infundada", adhieren y al referirse a los exámenes psíquicos, físicos y neurológicos reconoció que Sánchez Rey es una persona sana que entiende lo que hace, puede manejar o puede leer un libro. "Es una persona sana, pero el tribunal no ha tenido en cuenta otras cuestiones del informe como su situación ansiosa depresiva. Dice que no puede estar sometido a una situación de estrés", subraya.

La audiencia es presidida por Omar Palermo y Teresa Day.

Por otro lado, destaca que dejan al investigado en una situación compleja porque debe elegir entre su vida o el derecho a defensa. "El tribunal ha puesto en riesgo, la vida, la salud de mi defendido. Lo hacen elegir entre venir y poner en riesgo su salud o faltar y poner en riesgo su derecho de defensa. Por eso pedimos la nulidad", explicó el abogado Efraín Quevedo Mendoza hijo.

Los abogados Efraín Quevedo Mendoza y Diego Sánchez Azcona, hijo de Sanchez Rey.

Desde el Ministerio Público de Salud aseguran que existen dudas sobre el estado de salud deteriorado de Sánchez Rey que alega la defensa. Incluso agregaron que hay antecedentes de debates de Jury sin la presencia del acusado sin que eso represente un obstáculo. "Este ministerio no puede dejar de pensar que es una maniobra para lograr el paso del tiempo y diluir el proceso", adhirió el representante del Ministerio Público

"Es fundamental que pueda declarar a medida que se vayan dando las medidas de prueba y al final. Es él quien me puede decir si un testigo dice la verdad o miente. Tiene que estar presente, tiene que poder ver, poder opinar. Uno de los supuestos de nulidad es la presencia e intervención del acusado en la audiencia debate", sostuvo Quevedo Mendoza.

Pero también pidió la nulidad de la audiencia por otras dos causales. Primero entendiendo que ya fue sobreseído en la causa penal por lo que cabe entender que lo que se investiga es cosa juzgada. Por último, cuestionó y pidió la nulidad por la modalidad semipresencial de la audiencia.

"El Jury no se puede llevar adelante sin 12 miembros presentes. Acá no los vemos. Según la RAE presentes significa que hay una persona en presencia de alguien o que concurre con el en el mismo sitio. Acá no están los miembros presentes", remarcó Quevedo Mendoza.

El Ministerio Público también pidió el rechazo de plano de los otros planteos de nulidad y sostuvo que en primer lugar las acusaciones penales no son equivalentes a las que se están investigando en el Jury. En concreto, lo que se investiga es el desorden de conducta del magistrado vulnerando la garantía de la imparcialidad de los jueces.

Y en segundo lugar el procurador adjunto Gonzalo Nazar, dijo que las audiencias virtuales son una herramienta fundamental en tiempos de pandemia. "No es la situación ideal pero en todo caso deberíamos cerrar el Poder Judicial hasta que acabe la pandemia", sostuvo y remarcó que los miembros del Jury y los testigos están presentes más allá de que lo sea a través de una pantalla.

Más allá de la polémica que se generó en torno al monto de la indemnización, que rondó los 4.5 millones de pesos a valores del año 2018, también se investigan las denuncias de sus compañeros de cámara Jorge Consolini y Viviana Gil. Según esgrimieron, existieron aprietes por parte de Sánchez Rey para que no se excusaran de resolver luego de que la indemnización quedara en manos de la propia Cámara que él integraba.

Fotos cortesía Poder Judicial.