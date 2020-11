La curiosa interpretación de Marcela Losardo tras el fallo de la Corte

Desde el Gobierno nacional han salido a celebrar el fallo judicial de la Corte Suprema respecto al traslado de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. En este sentido, dijo que "le da la razón al Estado de Derecho" a pesar de que da marcha atrás con lo obrado por el propio presidente Alberto Fernández respecto a la anulación de los traslados.

El fallo le da la razón al Estado de derecho", dijo la ministra esta mañana en declaraciones a radio Metro, en las que consideró que "no es que le da la razón al Gobierno sino que reafirma que, tal como es nuestro criterio, los jueces no pueden ser trasladados a dedo".

En este sentido, Losardo afirmó hoy que el fallo establece que "para los nombramientos se tiene que pasar por el proceso constitucional". "Esto es lo que nosotros veníamos planteando y nos reafirma nuestra posición porque decíamos además: estos traslados son provisorios y faltan acuerdos", expresó. Sin embargo, en realidad la Corte también obliga al gobierno a dar marcha atrás con el proceso que realizaron para que los jueces vuelvan a sus tribunales de origen. En concreto, tira abajo la resolución del Consejo de la Magistratura, la sesión del Senado y el decreto presidencial que disponían el regreso de Bruglia y Bertuzzi a los tribunales que integraban antes del 2018.

En concreto, ayer la Corte Suprema dispuso que los jueces Bertuzzi y Bruglia permanezcan en los cargos para los que habían sido trasladados en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal hasta que el Consejo de la Magistratura abra un nuevo concurso del que surjan sus postulantes definitivos y se cumpla el proceso que marca la Constitución.

"El fallo plantea que los jueces deben ser nombrados por consenso, y que los traslados no son definitivos, que son provisorios, y hay que llamar a concurso, que tienen que volver al lugar donde se encontraban y presentarse a un concurso, porque no nos olvidemos que en aquel momento se pudo haber hecho ese concurso y se salteó; es decir, se pasó por arriba del sistema constitucional", remarcó la funcionaria.



Para Losardo, la resolución puso en valor que "las subrogancias pueden existir pero no en forma definitiva, sino estaríamos abriendo una puerta de nombramiento que no es constitucional y tendríamos doble vía, una por concurso y otra con traslado que se transforma en definitivo".