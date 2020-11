El PJ pidió la expulsión de la diputada del PRO Hebe Casado

El Frente de Todos presentó una moción de privilegio y pidió que se sancione a la diputada del PRO Hebe Casado, quien la semana pasada comparó los fallecidos por covid con los 30 mil desaparecidos. "Son 30 mil, no como los otros 30 mil", expresó Casado en Twitter. Esto motivó la moción del Frente de Todos y exigieron "el máximo de la sanción". La moción generó una acalorada discusión en la que algunos legisladores repudiaron los dichos de Casado pero aclararon que expulsarla sería atentar contra la libertad de expresión de los legisladores.

Desde el bloque de diputados y diputadas del Frente de Todos abrimos con mucha tristeza esta sesión, en plena democracia, asistiendo aún hoy a discursos negacionistas de la dictadura cívico militar argentina.

"No me gusta tomar esta posición porque son cuestiones que no fortalecen la política", dijo el miembro informante y presidente de bloque del Frente de Todos, Germán Gómez. "Podrá ser la sanción máxima o mínima, pero al menos debe haber un llamado de atención", subrayó.

Para Gómez, "la disculpa ha sido muy liviana" y pidió llamar a la cordura para que la legisladora no se siga expresando de esta forma. Incluso citó otros comentarios de Casado que opinaban en el mismo sentido que el cuestionado tuit.

Gomez dijo que en países como Alemania se castiga el negacionismo porque fue tipificado y dijo que no se puede permitir que se minimice el número de víctimas de la dictadura o se justifique con expresiones como "algo habrán hecho".

"¿Cómo es posible que el oficialismo haga silencio sobre hechos tan graves? ¿Cómo es posible que el radicalismo le falte el respeto de esta forma a la democracia, a sus propios compañeros y compañeras desaparecidas, a sus familiares y dirigentes"?"

"En muchos países se castiga esa conducta. En Buenos Aires María Eugenia Vidal promulgó un proyecto institucionalizar la terminología "30 mil desaparecidos" y "dictadura cívico militar" para referirse a ese periodo de la historia Argentina.

"Estas expresiones de negar la realidad y pretender generar una realidad diferente, creemos, deben recibir algún tipo de sanción", adhirió.

"Más allá que hubo una disculpa, hacer ese tipo de comparaciones no ayuda en nada. Son comparaciones que atacan a lo más sensible. A los familiares de las víctimas de la dictadura. A las familias de los fallecidos en la pandemia". argumentó.

Una de las legisladoras que se opuso a la expulsión más allá de la gravedad de la expresión de Hebe Casado, fue la diputada del FIT Mailé Rodríguez, quien aclaró que no puede acompañar una moción que va en contra de la libertad de expresión.

En el mismo sentido se expresó el diputado Mario Vadillo quien más allá de repudiar los dichos de la legisladora del PRO se mostró en contra de prohibir expresiones políticas.

Mientras tanto desde el bloque de la UCR aclararon que "no compartimos la desafortunada comparación de la diputada Casado" y la llamaron a la reflexión, pero no acompañaron la moción de privilegio del PJ.