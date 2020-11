El Gobernador del PJ que busca lugar en Mendoza, la sucesión radical y el copiloto incómodo

¿Un gobernador peronista busca referentes en Mendoza?

La interna del PJ mendocino aún no tiene sus aguas tranquilas. Y aparecen nuevos problemas. Uno de ellos es la posibilidad de que líneas internas de ese partido que no son afines al gobierno nacional hagan pie en la provincia para comenzar a construir un proyecto con miras al 2023. En concreto las miradas están puestas en el gobernador de Córdoba Juan Scharetti. El PJ cordobés es algo particular: ganan elecciones, gestionan la provincia y siempre han estado peleados con Casa Rosada en los gobiernos del kirchnerismos. Esa provincia, de hecho, es donde Mauricio Macri más local se sentía fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre hubo algún tímido intento de proyección nacional del "PJ Cordobés". Desde que Duhalde tentó sin suerte al ex gobernador De La Sota, o ahora que Alberto Fernández intenta seducir al propio Schiaretti, hubo merodeos del poder. Pero los cordobeses tienen su propia búsqueda.

Allí está la pata "nacional" del gobernador. Hay quienes aseguran que hubo charlas entre operadores de Schiaretti y algunos peronistas díscolos en Mendoza. Incluso los más desconfiados aseguran que parte del agite para forzar elecciones internas tiene arraigo en el interés del cordobés en Mendoza. Nadie desmintió el interés del Scharetti en hacer pie.

Pero hay más: el gobernador de Córdoba es una de las figuras que forman parte de la "utopía" peronista de Juntos por el Cambio. Es decir que llegado un momento de tensión, el Gobernador, díscolo con Casa Rosada, se sume. Esa ilusión incluso es parte de los pensamientos de Alfredo Cornejo y de otros ex macristas como Rogelio Frigerio y Emilio Monzó . Difícil, pero en política todo puede pasar.

Peronistas a las urnas

Ni el acuerdo de unidad promocionado, ni la pandemia pudieron evitar algo que ocurrirá el 21 de diciembre. Habrá elecciones internas en el PJ para decidir las autoridades partidarias en algunos departamentos. Serán los primeros comicios en contexto de pandemia y también la primera prueba de fuego tangible para la nueva conducción. Anabel Fernández Sagasti se vio forzada a ser quien ponga el cuerpo para conducir el PJ.

La pelea es desigual desde el punto de vista electoral y de "aparato". De un lado está el kichnerismo, los intendentes y los operadores como Carlos Ciurca. Del otro el grupo llamado "Gesta", que aún incomoda.

Esas elecciones incluyen votación en Alvear, Malargüe, San Martin, Guaymallén.

La estrategia radical tras el congreso: unidos o dominados

El radicalismo tuvo su convención virtual ayer y más allá de las dificultades que presenta el hecho de que todo sea remoto, las conclusiones fueron las esperadas por las autoridades de ese partido: el radicalismo mantendrá el frente Cambia Mendoza y creen que esa condición es indispensable para seguir en el poder en la provincia. Por eso apuestan a que más allá de algunos problemas, como lo ocurrido con un sector del PD, puedan mantener el resto del frente unido. Así lo pensó Alfredo Cornejo en 2015 y así lo considera Rodolfo Suarez y sobre todo el presidente de la UCR local Tadeo García Zalazar, quien comienza a sondear el terreno para pelear por el poder.

En el #CongresoUCRMza, @alfredocornejo dice que en el @FrenteCambiaMza estamos unidos profundamente, es una unidad conceptual y sellada. La del Frente de Todos genera incertidumbre en los argentinos pic.twitter.com/armplPdF6u — Tadeo Garcia Zalazar (@TadeoGZ) November 28, 2020

Justamente ese es otro punto. La carrera electoral para el 2021 y también para el 2023. El radicalismo aceleró el proceso electoral interno, aunque en modo incógnito. A los deseos de Tadeo (el preferido de Cornejo) se le suman otros intendentes como Ulpiano Suarez y otros extra radicalismo, como el diputado Omar De Marchi, que ya arma estructura para dar pelea.

La etapa previa, las elecciones del año que viene, comienzan también a tomar color. Ayer hubo señales políticas de algunos que reaparecen. Es el caso de Martín Kerchner, quien había quedado dolido por no haber sido el elegido de Cornejo y haberse "sacrificado" en la interna de Luján. El ex ministro, que tiene relaciones tensas con parte del gabinete local, podría volver al camino electoral desde abajo. Hay quienes se lo imaginan retornando a le legislatura el año que viene, pensando es tener un referente de peso en temas áridos. Y así, volver al ruedo.

Cornejo y el aborto: una votación incómoda

El oficialismo en la Cámara de Diputados pisó el acelerador en medio de la turbulenta despedida de Diego Maradona con el proyecto del aborto legal. Lo debatirán las comisiones con la presencia de expertos a favor y en contra la semana que viene y habrá despacho, probablemente, el mismo viernes. La batuta la tienen los legisladores que están a favor, quienes marcarán el ritmo. Se votaría, probablemente, el 10 de diciembre, en medio de manifestaciones varias, como la que ayer se hizo en Mendoza de quienes se oponen bajo el color celeste.

En este contexto, los diputados por Mendoza van marcando posiciones. Está cantado que la radical Claudia Najul votará a favor, al igual que los justicialistas Marisa Uceda y Alejandro Bermejo (a pesar de la militancia en contra de su hermano Adolfo). También está bastante claro que se oponen en mayor o menor medida Omar de Marchi, Luis Petri, Federico Zamarbide y José Luis Ramón. Cierto misterio rodea, en cambio, a Alfredo Cornejo. El ex gobernador, como Jimena Latorre, ha hablado de la necesidad de realizar un plebiscito para que la gente decida en las urnas qué tienen que hacer los diputados. Voceros del presidente radical insisten en decir que esta postura se mantiene. Pero forzado a votar por sí o por no, al parecer, su idea no es oponerse abiertamente a la legalización del aborto. Tanto que es probable que, llegada la hora de la votación, Cornejo se abstenga de votar, según dijeron sus allegados.

La propuesta política a Mateo Salvatto

Este jueves el joven emprendedor Mateo Salvatto dio una charla en San Martín. Allí, cautivó a distintos dirigentes políticos de la provincia que rápidamente salieron a destacar las virtudes de este chico de 21 años que no solo cuenta su historia de éxito con la app "Háblalo" sino que deja un mensaje de unión y diálogo para terminar con la grieta. Entre los radicales que lo trajeron a disertar a la provincia aparecen el vicegobernador Mario Abed y el diputado nacional Alfredo Cornejo. Justamente, este último se juntó a desayunar el viernes por la mañana para intercambiar ideas. Al ser consultado sobre si lo están tentando para lanzarse en la política, el joven confesó que recibió propuestas, pero que no está pensando en ser candidato. "Hay gente en las redes sociales que tira mugre y dice que estoy buscando un cargo. Hay alguna que otra propuesta pero no estoy interesado. No es lo mío. Creo que puedo aportar valor desde otro lado, desde lo que hago. Al menos por lo pronto.

El helicóptero policial y un copiloto polémico

Mendoza tendrá hoy un momento de promoción turística difícil de evaluar por el impacto. El conductor "Marley" hará su programa, uno de los más vistos de la TV, desde Mendoza. Es parte de un cambio de rumbo de ese programa que antes promocionaba viajes exóticos y ahora lo hará con las provincias.

Marley y Lizy Tagliani estuvieron en varias zonas turísticas de Mendoza. El efecto positivo de promoción para Mendoza es difícil de calcular. Pero hubo una polémica por la logística de la recorrida del conductor. Es que para realizar imágenes y traslados se usó uno de los helicópteros de la policía, puntualmente el Eurocopter Aribus EC 145, la nave más moderna de la flota local.

Justamente las imágenes de Marley y su equipo usando el helicóptero inundaron las redes sociales. Y ya hay lío por el costo y para que se evalúe si la promoción turística está entre los usos permitidos de esa aeronave.