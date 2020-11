Ya es ley: no habrá más políticos con antecedentes en Mendoza

Este miércoles la Cámara de Diputados trató el proyecto de Ficha Limpia para garantizar que no haya políticos con antecedentes judiciales. Se trata de una iniciativa que se viene discutiendo desde hace meses en la Legislatura y que contó con aportes de la Cámara de Senadores. No podrán ser candidatos ni ocupar cargos de gestión quienes tengan condena en primera instancia por delitos de corrupción, contra la libertad y la integridad sexual, entre otros.

#FichaLimpia#PolíticosSinAntecedentes

Es ley el expediente que promovieran María José Sanz y José Orts.

Se aceptaron los aportes del Senado.

Un paso más a la transparencia y claridad como a la institucionalidad en Mendoza.

Arduo trabajo del bloque en pleno para su aprobación. pic.twitter.com/t6xS7U4HTi — UCR Diputados Mendoza (@ucrdiputadosmza) November 25, 2020

"Es una ley que debe enorgullecernos como provincia y viene a elevar la vara", expresó la legisladora María José Sanz, una de las autoras. "Estas son las leyes que queremos y que defienden la ética pública. Son leyes que pide la ciudadanía", sumó desde Ciudadanos por Mendoza el diputado Mario Vadillo.

#MiércolesdeSesión Sanción definitiva para Ficha Limpia, proyecto de nuestros diputados @JolaSanz y @ortsjosea, se sumaron las modificaciones que le realizaron en @senadomendoza @ucrdiputadosmza #éticapública @FichaLimpia vamos que se puede seguir contagiando a más provincias! pic.twitter.com/Plzy79lVnj — Cecilia Rodriguez (@china_cecilia) November 25, 2020

El proyecto fue aprobado casi por unanimidad con el apoyo del PRO, el PD, el Partido Renovador y el Frente de Todos.

Los partidos políticos o alianzas electorales, a fin de acreditar el cumplimiento de tales disposiciones, deberán exigir a todos los precandidatos y candidatos titulares y suplentes que integren sus listas, para cualquier cargo electivo provincial y municipal, el Certificado de Antecedentes Penales (CAP) emitido por el Registro Nacional de Reincidencia, “siendo responsables directos de su presentación” ante los órganos con competencia electoral. Este certificado se deberá acompañar junto con la presentación de listas, tanto en las elecciones primarias como en las generales.

En caso de haberse advertido su falta de presentación, el organismo con competencia electoral intimará, por única vez, al partido político o alianza electoral al cumplimiento de dicho requisito o al reemplazo del precandidato o candidato, en un plazo de 24 horas. En caso de no adjuntarse el Certificado de Antecedentes Penales correspondiente o, en su defecto, en caso de no producirse el reemplazo del precandidato o candidato en el término previsto, la lista de dicho partido político o alianza electoral será considerada como lista incompleta y no podrá participar de las elecciones provinciales o municipales.

Por otra parte, si se advirtiese, con posterioridad a las elecciones provinciales y municipales, que alguno de los candidatos electos registrara antecedentes por los delitos mencionados, la situación será inmediatamente comunicada a la Cámara Legislativa o Concejo Deliberante que corresponda a los fines de iniciar el proceso constitucional pertinente a que hubiere lugar.

El texto incorpora el inciso 3) al artículo 37 de la Ley Nº 4746 (Orgánica de Partidos Políticos), estableciendo que no podrán ser candidatos a cargos partidarios, ni precandidatos en elecciones primarias, ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos (…), las personas que se encuentren condenadas, en Juicio Oral y Público, a pena privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso, por:

a) Delitos contra la administración pública comprendidos en los Capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y XIII del Título XI del Libro Segundo del Código Penal;

b) Delitos contra el orden económico y financiero comprendidos en el Título XIII del Libro Segundo del Código Penal;

c) Delitos contra las personas comprendidos en los artículos 79, 80, 84 bis segundo párrafo, 95 cuando el resultado sea la muerte, 106 tercer párrafo del Título I del Libro Segundo del Código Penal;

d) Delitos contra la integridad sexual comprendidos en los artículos 119, 120, 124 a 128, 130, 131 y 133 del Título III del Libro Segundo del Código Penal;

e) Delitos contra el estado civil comprendidos en los artículos 138, 139 y 139 bis del Título IV del Libro Segundo del Código Penal;

f) Delitos contra la libertad comprendidos en los artículos 140, 141, 142, 142 bis, 142 ter, 144 ter, 145 bis, 145 ter, 146, 147, 148 bis y 149 bis último apartado y 149 ter del Título V del Libro Segundo del Código Penal;

g) Delitos contra la propiedad comprendidos en los artículos 165, 168, 170, 174 inc. 5), del Título VI del Libro Segundo del Código Penal;

h) Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional del Título X del Libro Segundo del Código Penal.