Moratoria de AFIP para Máximo Kirchner: ¿demasiados privilegios?

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) benefició al diputado Máximo Kirchner con una moratoria de 96 cuotas por una deuda de 4.077.599 pesos en total.



El jefe del bloque K debe este importe en concepto de Impuesto sobre las Ganancias de Personas Humanas y sobre los Bienes Personales. Por ello, la AFIP le facilitó el acceso a 96 cuotas de 19.840 pesos cada una por lo que terminará pagando poco más de 1.9 millones de pesos.



Esta deuda se generó por otras deudas tributarias que acumuló en los últimos años por los impuestos a las propiedades que heredó de su padre, el fallecido expresidente Néstor Kirchner, y de su madre, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



Luego de que en 2016 la exmandataria cedió su patrimonio a sus hijos, el diputado quedó como dueño del 50% de todo, ya que el otro 50% pertenece a su hermana menor Florencia Kirchner.



Según el abogado de Máximo Kirchner, Carlos Beraldi, no pudo pagar los impuestos ya que no administra esas propiedades desde 2016, apenas su madre se las heredó. La justicia lo "desapoderó", por lo que no puede "usufructuarlas" y "los fondos recaudados por su locación son administrados por una auxiliar de la justicia".



Patrimonio de Máximo Kirchner

El líder de La Cámpora declaró un patrimonio neto de 291.739.213,02 pesos en octubre pasado, lo que marca un gran incremento en su fortuna teniendo en cuenta que a principios de 2019 tenía un patrimonio de 191.182.823,12 pesos.



Cuenta con 27 propiedades, 25 de ellas heredades, es accionista en Los Sauces SA, la inmobiliaria de los Kirchner que representa 6.667.336 pesos, y en Hotesur SA, la empresa que administra el Hotel Alto Calafate de la familia Kirchner equivalente a 10.151.867 pesos.

Dicen que Máximo Kirchner va a pagar el impuesto a la riqueza. Primero que me explique cómo se volvió millonario y después vemos si él era el que lo pagaba o éramos todos. — Martín Siracusa (@MartinSiracusa) November 16, 2020

En la declaración jurada de la AFIP también indicó más de 2.848.072,46 dólares, que si bien mantiene el mismo monto que el año pasado, lo cierto es que el incremento es mayor dado a la devaluación del peso argentino.



Esto generó críticas, principalmente luego que el presidente Alberto Fernández exigiera ahorrar en pesos. "Tienen que hacer un ejercicio, como sociedad, para entender que tenemos que fortalecer nuestra moneda, cuidar nuestro peso, tenemos que acostumbrarnos a ahorrar en pesos y dejar los dólares para la producción", afirmó durante una conferencia de prensa en Entre Ríos en septiembre.



Esto mismo ocurrió con el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, quien declaró el 26 de septiembre un patrimonio en dólares de 992.413,99 y la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, salió al cruce.

Después de que el Presidente pidiera ahorrar en pesos, le mandé una nota al jefe de Gabinete.

Dijo que ya no tenía dólares, pero en su declaración jurada figura que sí.

Si los vendió, ¿a qué dólar recurrió? Sería importante conocer su respuesta y terminar con el doble discurso. pic.twitter.com/lQP7bd2lpU — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 26, 2020

Según Máximo Kirchner, su patrimonio es mayormente herencia de Néstor y Cristina Kirchner. Sin embargo, esta herencia fue objeto de polémicas ya que Hotesur y Los Sauces fueron investigadas por presunta asociación ilícita y lavado de activos.



Para la justicia que investigó el caso, la familia Kirchner lavó dinero proveniente de empresarios que recibieron fondos públicos y luego alquilaron habitaciones en sus hoteles.