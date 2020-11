Causa AMIA: la Fiscalía acusó a Telleldín de entregar el coche bomba

La fiscalía sostuvo hoy que el único acusado en el segundo juicio oral por el atentado a la AMIA, Carlos Telleldín, se representó que la camioneta Trafic que vendió de forma ilegal días antes del ataque terrorista iba a ser usada para cometer un delito grave y "no le importó".



"Se lo representó como probable y no le importó", sostuvo el fiscal Roberto Salum ante el Tribunal Oral Federal 3 en el alegato final que seguirá el próximo miércoles con el pedido de pena.



La fiscalía que actúa en el juicio inició el alegato por videoconferencia y anticipó que pedirá condena a Telleldín porque "falta a la verdad cuando dice que nunca supo para qué sería usada. Eso es falso", sostuvo.



Sin embargo, al igual que la querella de la AMIA-DAIA no consideró probado que el exreducidor de autos y actual abogado haya sido parte del grupo terrorista que voló la AMIA y causó 85 muertos el 18 de julio de 1994.



La querella por las instituciones que tenían sede en Pasteur 633 pidió ya 20 años de condena a Telleldín mientras que los Familiares de Víctimas solicitaron prisión perpetua.



Apenas cometido el atentado a las 9.53 del 18 de julio de 1994, Telleldín "ya sabía que había sido usada su Trafic porque al momento de concretar la operación ilícita de venta se lo había representado y al instante de cometido el atentado supo definitivamente que la Trafic que se usó fue la que él entregó", argumentó la fiscalía.



Los fiscales Salum y Sergio Eyherabide recordaron que Telleldín en esa época se dedicaba al negocio ilícito de compraventa de autos robados, mediante el doblaje, y por eso tenía herramientas para darse cuenta de que la operación de venta de la Trafic usada en AMIA no había sido "normal", como la quiso presentar.



"Fueron a verlo tres extranjeros y un día después otro casi disfrazado con una valija llena de dólares, no revisaron el vehículo, no pidieron papeles", enumeraron.



Además aludieron al pasado de Telleldín como parte del área de Inteligencia de la policía cordobesa en la dictadura militar, entre 1977 y 1981.



"Sólo basta recordar que esa dependencia fue tristemente célebre en la represión ilegal en la dictadura, sus integrantes se destacaban por la saña contra los secuestrados en la tortura", dijo Salum.



Todo esto "le daba a Telleldín herramientas poderosas y sofisticadas para identificar lo obvio, que la finalidad de la obtención de la Trafico podía ser para un hecho terrorista y no le importó".



Además estaba el antecedente del atentado a la Embajada de Israel dos años antes, mencionó Eyherabide.