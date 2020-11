Mendoza "no alcanza" para los jóvenes: no se genera empleo desde hace una década

Hay un error de concepto en los discursos públicos. Se relaciona a la economía solo con los datos macro que, obviamente, ponen un marco para el desarrollo pero muchas veces se alejan de la realidad cotidiana. Pues ahora en Mendoza los problemas de la economía son bien tangibles en cada familia, en cada empresa y en el propio Estado: caída de la actividad, poca demanda (nadie compra y vende) y la peor consecuencia; el desempleo.

La pandemia agudizó las dificultades; tanto que la desocupación medida por el INDEC es la más alta desde la crisis del 2001 (15,3%)y se perdieron más de 17 mil empleos registrados. Sin embargo en Mendoza el problema es crónico: hace una década que en la provincia no se genera trabajo de calidad. Es decir empleo con valor agregado, en blanco, con estabilidad y con derechos garantizados. Vale decir que en el mismo período se agregaron, por simple crecimiento vegetativo, más personas que necesitan trabajar y no hallan dónde. El Consejo Empresario Mendocino midió el alcance de esa crisis. Mendoza no ha generado riqueza, oportunidades ni empleo. El Estado provincial y los municipios pasó a ser el principal empleador (tomando datos relativos).

Con una mirada más aguda sobre los datos se puede notar que se siembran más problemas a futuro. Los jóvenes y sobre todo las mujeres jóvenes son quienes más sufren la falta de oportunidades de empleo. En una década el empleo privado creció poco más del 1 por ciento. Pero en realidad desde el 2012 no hubo movimientos. "Entre junio-19 y junio-20 nuestra provincia destruyó 17.000 empleos asalariados privados registrados (-7,2%), lo que la ubicó como la tercera provincia más golpeada, en un contexto en el cual todas las provincias vieron caer sus niveles de empleo privado registrado", explican desde el CEM.

En Mendoza se agregan más personas al mundo del trabajo, pero en realidad no encuentran empleo.

En la década el Estado fue el principal "motor" de absorción de mano de obra. Mientras en las empresas solo se creció un 1,4%, en el ámbito público el empleo creció un 11,4%. En general Mendoza creció poco y nada. Incluso mucho menos que la Nación en la última década.

Al momento de la elaboración del informe hubo una polémica interna. El ex gobernador Alfredo Cornejo se quejó porque lo habían puesto a su gestión dentro del grupo que habían agregado empleados públicos al Estado. Tanto, que hasta hizo un informe interno defendiendo su gestión y el "ajuste" que hubo.

En el informe oficial del CEM se hace una aclaración. "Se advierte el importante crecimiento del empleo público provincial y municipal entre 2010 y 2013 y una desaceleración posterior que, a partir de 2016, deriva en la reducción del empleo público provincial y la estabilización del empleo municipal en torno de 30.000 agentes", advierten. Salvado eso, la diferencia es grande. "Mientras el empleo registrado privado aumentó en Mendoza solo un 1,4% entre 2010 y 2020, nuestra estimación de la tasa de crecimiento del empleo público consolidado (provincia y municipios) ronda el 11,4% punta a punta, con un aumento del 9,7% a nivel de la administración provincial (aún considerando la reducción realizada desde 2015 en adelante) y un aumento estimado del 17,9% a nivel de municipios", agregan los empresarios.

En el empleo estatal hay que hacer una diferenciación. Hay servicios críticos e irremplazables que tienen mano de obra intensiva y que no hay otra forma de mejorarlos que con más recursos. Es el caso de la educación, la seguridad y la salud, por ejemplo. Sin embargo en cada uno de esos sectores hay una carga de recursos humanos que no tiene que ver con la prestación directa de esos servicios.

Mendoza ha tomado un equilibrio entre el abordaje de la crisis sanitaria y la económica. Sin embargo la realidad le pasa por encima a cualquier estrategia. En una encuesta realizada por ARESCO en toda la provincia a la que accedió MDZ, se nota el grado de impacto de la crisis.

El 28% de los encuestados dijo no estar trabajando. Un 19% por haber perdido el empleo y otro 9% por las complejidades que trae la pandemia para ejercer su trabajo. Y 6 de cada 10 mendocinos tienen una situación económica peor. La economía y el empleo son las principales preocupaciones de los mendocinos.

La encerrona que vuelve a tener la provincia es cómo generar riqueza en una provincia que no crece desde hace una década. El turismo es el sector que crece, pero está golpeado por la coyuntura. Las industrias extractivas tienen dos problemas: el petróleo está también en una crisis profunda y casi no hay inversión a futuro (de hecho hubo desinversión) y la minería está vedada. A mediano plazo la industria del conocimiento es una alternativa, pero requiere una inversión enorme en recursos humanos y también en infraestructura básica (desde mejorar la conectividad hasta la movilidad urbana). La salida no es sencilla; pero al menos ya se conoce el punto de partida.

Las conclusiones de los empresarios sobre la realidad de Mendoza