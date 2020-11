El PJ impulsa la reelección, cómo impacta el quiebre en el oficialismo y las fiestas clandestinas top que nadie controla

La rebelión de los dinosaurios

La pequeña ruptura dentro del Frente Cambia Mendoza preocupa en el oficialismo. No por el valor de quiénes se van o su "arrastre electoral", sino por el impacto simbólico. Ciertamente es la rebelión de los "dinosaurios" dentro de la política, pues se trata en gran parte de un ala que defiende consignas antiguas dentro de ese partido. Pero es la primera escisión del Frente creado por Alfredo Cornejo en 2015.

En el oficialismo saben que la estrategia craneada en ese momento funcionó. Y que el radicalismo necesita mantener un frente electoral sólido para garantizar ser competitivos. Por eso la preocupación. Rápidamente el sector que apuesta a renovar ese partido salió a repudiar el quiebre. La UCR, por su parte, también repudió duramente la actitud.

Pero saben que abrir una grieta puede ser terreno fértil para que haya "incentivos" desde afuera. No sería raro: ya ocurrió en otras épocas que se financiaron campañas con la idea de debilitar opciones electorales. "El quiebre no estuvo incentivado", aseguran incluso quienes repudian la decisión de los gansos. Sin embargo saben que puede haber alguna maniobra en ese sentido a futuro.

¿Alberto busca un "amigo" radical?

En el mismo plano, hay datos que se cruzan en los pasillos del poder. Desde Casa Rosada sondean en Mendoza qué sectores políticos no alineados directamente con el Gobierno nacional pueden recibir "la mano amiga" de Alberto Fernández. La ayuda no es ingenua: buscan abonar dirigentes y sectores que puedan limar al oficialismo. Uno de los casos extremos en la historia reciente fue cómo desde el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se "ayudó" al intendente radical amigo Víctor Fayad, que era enemigo interno de Cornejo y el resto de los radicales que conducían el partido en esa época. Pues ahora el intento que encaran desde Balcarce 50 es más complejo. Pero no deja de ser un desafío de solidez del Frente Cambia Mendoza.

¿Reelección para Suarez?

La reforma de la Constitución lanzada por el Gobernador no incluye la posibilidad de que se reelija el Gobernador. De hecho restringe las reelecciones en todos los cargos. Sin embargo en los últimos días apareció una idea para incorporar la posibilidad de que el primer mandatario pueda reelegirse una vez, algo hoy vedado y que siempre ha sido motivo de bloqueo a cualquier intento de cambio en la Carta Magna.

Pues la idea no es del oficialismo: un sector del PJ quiere incluir el tema en la discusión por la reforma. Hay quienes leen una segunda intención: producir una disputa interna en el oficialismo y también acrecentar la oposición a la reforma desde terceras fuerzas. El proyecto "Suarez 2023", que no impulsa ni el propio Gobernador, sería la insólita forma de agitar una grieta en Cambia Mendoza.

La defensa de "negocios": qué esconde el no a la reforma política

Uno de los proyectos prioritarios que impulsó, a su manera, el gobernador Rodolfo Suarez es la reforma de la Constitución. Sabido es que ese tema muchas veces sirve también para "levantar" políticamente a quienes se oponen. Pero esta vez hay quienes ven en la propuesta de Suarez una amenaza. Ya llegaron señales en ese sentido. Es que la base del proyecto es el achicamiento del gasto político, la eliminación del Senado y de la cantidad de legisladores. El propio Gobernador dijo que ha recibido presiones de "la corporación política" porque va en contra de sus intereses.

Uno de esos mensajes llegó desde el Sur de la provincia. Los hermanos Félix, Omar y Emir, ya transmitieron el mensaje a Casa de Gobierno: se opondrán a la reforma de la Constitución tal como la plantea Suarez. El argumento oficial es que bajarán la representación. El real es que, además, perderán cuotas de poder porque manejan las listas que se conforman desde ese distrito y menos legisladores significan menos recursos, menos cargos a capitalizar y a repartir No están solos en esa "lucha".

Pronóstico reservado

Las fichas comienzan a posicionarse sobre el tablera pensando en la estrategia electoral. El juego de la política arrancó aunque muchos lo nieguen pero se construye sobre un plano de incertidumbre que no permite anticiparse a lo que puede ocurrir. Pero las dudas no giran en torno a la pandemia y la vacuna, sino al futuro del gobierno nacional. "Podemos hablar de frentes, alianzas y PASO, pero no sabemos si en seis meses Alberto habrá dejado la presidencia y el país esté a cargo de Cristina, Massa o Schiaretti", comentó un dirigente para ilustrar la fragilidad sobre la cual se intenta construir.

El dólar impacta hasta en los municipios

Aunque en el gobierno minimizaban el impacto de la cotización del dólar blue, la realidad los obligó a buscar maneras de bajar la brecha con el dólar oficial.

Esa inestabilidad cambiaria le trajo dolores de cabeza a más de un intendente que a la hora de avanzar con la poca obra pública que está en marcha, se encontraban con el inconveniente de encontrar materiales como el hierro. Los trabajos se pararon por falta de insumos producto de la especulación de quienes deben venderlo. Hasta comprar vehículos se ha convertido en una odisea para las comunas porque las concesionarias frenan las operaciones hasta tener mayor certeza de la cotización de la moneda internacional.

El radical incómodo

La política no descansa en tiempos de pandemia y este fin de semana se vieron los primeros movimientos de piezas. Así como el PD se fue de Cambia Mendoza, hay otros partidos y espacios que tampoco se sienten cómodos con el papel que desempeñan en la alianza de gobierno. Pero hay un intendente radical que tampoco se encuentra a gusto y que -pese a quien le pese- sueña con ser gobernador en el 2023.

La salada en los barrios privados

Los barrios privados ya tienen “La Salada” en plena pandemia. Se trata de un verdadero mercado persa que se ha abierto en cada barrio privado mendocino, y los mismos parecen no tener límites. ¿Cómo es la cosa? Por supuesto, en un formato virtual y sin puestos o toldos; han proliferado los grupos de WhatsApp conformados por integrantes de familias residentes y vecinos que ofrecen todo tipo de productos y servicios. ¡La compra a venta está a full! Desde tortas, embutidos, tecnología, indumentaria, barbijos, sushi, vinos, mascotas, profesores de gimnasia y personal trainer, jardineros y señores “arregla todo” que ofrecen sus servicios, hasta empanadas caseras y depuradoras “indoor”.

“Yo te digo algo: me he dado cuenta que con todo lo que ofrecen adentro del barrio, ya casi que no hace falta salir. ¡Se vende de todo!”, dice una señora muy top.

Halloween menduca

Desde un tiempo a esta parte, esta fiesta que llega desde Estados Unidos y que hace solo algunos años solo se celebraba en los institutos de inglés de nuestra provincia, ha cobrado auge y ahora, también en los barrios privados, se ha transformado en una celebración que muchos critican con fuerza. “¡Es pagana! ¡Incita a la brujería y a los demonios!”, dicen los más religiosos. “¡Es una taradez! ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Por qué no festejamos con el mismo empeño el día de la tradición?”, dicen los mendocinos “de pura cepa” cada vez que ven a un grupo de niños pidiendo track or treat.

Este año la polémica es más fuerte. Lo que sucede es que a muchos papás de estos barrios parece no haberles importado que estamos en medio de una pandemia. Los protocolos a seguir han sido obviados y las medidas de prevención como el distanciamiento social y el uso de tapabocas o barbijo fueron absolutamente olvidadas.

De hecho la sensación de impunidad de varios residentes ha sido tal, que han subido imágenes y videos de sus hijos "apelotonados" en portales de diferentes viviendas.

Deportes en multitud

Podemos estar de acuerdo o no con las restricciones que existen, pero deben cumplirse porque al estar estipuladas en decretos, son leyes. Otro caso de sorpresa en Mendoza es que, con la llegada de la primavera, runners y adoradores de los cerros salen "en masa" y deciden inmortalizar su momento deportivo con abrazos y besos entre, en algunos casos, más de 20 personas. Se puede hacer ejercicio... ¡Pero sin romper el aislamiento!

Un cierre que duele: no está más el restaurante de "Brad Pitt"

En 1996, Mendoza vivió una revolución cinematográfica. Desembarcó aquí nada menos que Brad Pitt para la filmación de la película Siete años en Tibet, que usó locaciones de Mendoza. Uno de los sitios donde estuvo junto a quien era entonces su pareja, Gwyneth Paltrow, otra joven estrella de Hollywood, fue Uspallata.

Pitt y Paltrow y buena parte del equipo de filmación se hicieron habitués del restorán Lo de Pato. Tanto que las mozas de ese lugar contaban historias del paso de la pareja, muchos años después. "El no era tan lindo, tenía la cara llena de pocitos, y ella se volvió coleccionista de huevos Kinder", solían decir algunas de ellas. Lo de Pato siguió siendo famoso mucho tiempo, al margen de las estrellas de Hollywood que alguna vez estuvieron allí. Era una parada casi obligada para viajeros de paso y transportistas. Pero esa historia acaba de terminar. La pandemia, la cuarentena y el cierre de fronteras lo obligó a cerrar, en forma intempestiva. El personal fue despedido. Ya no quedan ni los carteles. Es uno de los saldos tristes que deja el coronavirus en nuestra provincia.