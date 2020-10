San Rafael se abre al turismo interno, después de meses de aislamiento

El intendente estaba preparando un plan para testear a todos los visitantes, pero lo suspendió por el decreto del gobernador Rodolfo Suarez que habilitó las reuniones familiares. "Me enteré cuando salió y ahora no me queda mas remedio que dejar que entre todo el mundo", afirmó. Bajaron los contagios