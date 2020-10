Polémicas declaraciones de Hebe de Bonafini sobre Venezuela

Fiel a su estilo, la titular de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, realizó declaraciones explosivas respecto de la postura del Gobierno argentino sobre el informe de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) que condena la violación a los Derechos Humanos en Venezuela.

En declaraciones al programa Somos Radio, Hebe fue directo al hueso y criticó con dureza al Gobierno, y si bien nunca nombró al presidente Alberto Fernández, decidió cargar las tinta sobre el canciller, Felipe Solá.

“Estoy avergonzada de lo que hicieron ayer, avergonzada del canciller. Es un tipo que no sabe dónde está parado ni qué es lo que está representando. Me dio mucha vergüenza. No sé cómo pedirles perdón y disculpas. Ellos recibieron a tantos argentinos que se iban del país cuando la dictadura nos corrió. Y con qué amor”, dijo de Bonafini.

uD83CuDF99? Hebe de Bonafini, Titular de Madres de Plaza de Mayo, con @TognettiDaniel en @SEHRadio pic.twitter.com/uffks1uQNL — Somos Radio AM 530 uD83DuDCFB (@somosradioam530) October 7, 2020

En ese sentido, recalcó: “Más que nada les quiero pedir perdón al pueblo de Venezuela, a Maduro y también a Néstor y a Chávez porque Chávez nos dio una mano cuando nadie nos daba. Nos dio dinero. Lo ayudó a Néstor. Y Néstor lo quería y lo respetaba mucho a Chávez y al pueblo de Venezuela”.

De esta manera, de Bonafini alimentó la grieta iniciada ayer por la exembajadora en Caracas, Alicia Castro, quien también había criticado al Gobierno por su cambio de postura y, por ese motivo, renunció como Embajadora argentina en Rusia.

“Conozco a ese pueblo, lo que sufrió ese pueblo y lo que le dio Chávez. Lo conozco a Maduro y conozco lo que está haciendo para sostener ese gobierno al que lo quieren sacar. Así que perdón Maduro, perdón pueblo venezolano, perdón por lo que hizo el canciller. Perdón en nombre de las Madres y en nombre de millones de argentinos que hoy estamos avergonzados de tener semejante canciller. Perdón, perdón, perdón, mil veces perdón”, cerró Hebe.

Fuente: Infobae.