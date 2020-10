Alicia Castro contó que el presidente le dijo que revea su renuncia

Alicia Castro, ahora ex embajadora argentina en Rusia, contó esta mañana que el presidente Alberto Fernández intentó convencerla de que no renuncie.

"Tuvimos un intercambio telefónico donde me pidió que revea la decisión. Le respondí que si lee mi carta detenidamente va a entender cuáles son los motivos. Le dije que no estaba de acuerdo con la política de relaciones exteriores y que por lo tanto no era conveniente que asuma en el rol de embajadora”, afirmó la ex funcionaria nacional en declaraciones radiales a AM 530.

Castro amplió su crítica al apoyo del gobierno argentino en el Consejo de DDHH de la ONU, que condenó las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. “No se trata de que te guste o no te guste Maduro. Yo soy consciente de que estamos en un frente amplio, en el que hay personas y dirigentes connotados que han hecho declaraciones contrarias a Venezuela durante muchos años., que no han comprendido el proceso de la revolución bolivariana y hablan por los medios", reflexionó.

El lamentable giro de nuestra politica exterior produce reacciones como esta: Macri saluda q @CancilleriaARG haya votado con grupo de paises europeos q reconocen a Guaidó como presidente y junto al Grupo de Lima: Bolsonaro, Lenin Moreno, la golpista Añez: todos campeones de DDHH https://t.co/X2dnbsdUVR — Alicia Castro (@AliciaCastroAR) October 7, 2020

Para Castro, quienes cuestionan al régimen chavista hablan desde el desconocimiento: “Yo viví en Venezuela casi seis años, no saben de qué están hablando... Repiten cualquier cosa, como si no se hubieran enterado de cómo se fabrican las noticias falsas".

“Es imperdonable y por eso esta resolución es mi límite. Haber votado (en la ONU) con el Reino Unido y no con Venezuela, que fue siempre un bastión de la defensa de nuestros derechos soberanos sobre Malvinas...”, remarcó con un tono que mezclaba cuotas de incredulidad y fastidio.

En la misma entrevista, Castro reveló que se comunicó con la vicepresidenta Cristina Kirchner: “Sí, hablé con ella y le adelanté mi decisión, con todo el cariño y el respeto que le tengo. Me considero muy honrada por su amistad y por su confianza, porque la embajada en Rusia es estratégica y yo tenía entre mis planes un viejo proyecto de ella (por CFK), que era que la Argentina se integre a los BRICS".

La dirigente peronista ratificó además lo que ya había expresado en su carta de renuncia: “El voto de Argentina acompañando la Resolución del Grupo de Lima constituye un dramático giro en nuestra política exterior y no difiere en absoluto de lo que hubiera votado el gobierno de Macri”. Fuente: Infobae