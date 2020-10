Decepción: no hubo anuncios de retorno al aula y seguirá el análisis

La expectativa que se había generado en torno a la reunión del ministro de Educación Nicolás Trotta con sus pares de las 24 provincias (entre ellos, el titular de la DGE de Mendoza, José Thomas) derivó en decepción por la falta de anuncios respecto al retorno al aula de los alumnos.

El encuentro, que arrancó a las 18 y terminó pasadas las 21,30, no fue otra cosa que una "reunión de trabajo", en el que se habló de "borradores" similares a los que se vienen discutiendo en los últimos meses.

"No es una reunión de definiciones y no se resuelve nada hoy porque no se está realizando un encuentro del Consejo Federal de Educación (CFE)", aclaró uno de los participantes.

En la larga reunión vía zoom nuevamente se puso como prioridad para un eventual retorno a los chicos del último año del colegio. Además de Trotta, estuvo el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, quien se refirió a un "indicador" sanitario que reflejaría qué provincias tienen menos riesgos con el virus y cuáles más.

Un día antes de este encuentro, el ministro de Educación había señalado que hoy habría anuncios. Sostuvo que había que aprender a convivir con el Covid-19 e incluso se mostró en sintonía de pensamiento con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, quien había pedido el retorno al aula de los alumnos del último año de la primaria y la secundaria.

También sostuvo Trotta ayer que no hay que esperar la vacuna para adoptar algún tipo de presencialidad para los chicos. Estas apreciaciones sugerían definiciones que hoy no hubo.

Tras el encuentro de este martes, el Ministerio de Educación elaboraba un comunicado en el que dará cuenta de debates, pero sin definiciones. El comunicado hablará de una "guía de análisis de riesgo epidemiológico" que será detallada mañana a las 15 a autoridades de salud y de educación.

El texto preliminar señala que hoy "se trató, como criterio general, la adopción de un parámetro objetivo de bajo riesgo en base a dicha guía de análisis epidemiológico" para la vuelta al aula. Aunque aclara, sin poner fechas, que esta y otras propuestas serán tratadas "luego" en el seno del CFE

Para el Gobierno provincial sigue siendo improbable que esto ocurra por la situación epidemiológica. Trata de reforzar, en cambio, el seguimiento de los chicos con "trayectorias educativas débiles" o que directamente "se desconectaron". Son unos 23.000 alumnos en total.