El Gobierno homologó el aumento del 7% para la Administración Pública

El Gobierno nacional homologó hoy el acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional que establece el incremento de las retribuciones de todo el personal permanente y no permanente del 7 por ciento, a partir del 1 de octubre del 2020.



El acuerdo fue homologado mediante el Decreto 837/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial, con la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y del ministro de Trabajo, Claudio Moroni.



Se trata del "Acta Acuerdo y sus Anexos I a XXVII" alcanzados el 29 de septiembre pasado, indica el texto que publica tres anexos donde están especificados los alcances.



Entre ellos, se actualiza los valores equivalentes a la Compensación por Viáticos, el Adicional por Prestaciones de Servicios en la Antártida, el Reintegro por Gastos de Comida, la Compensación por Gastos Fijos de Movilidad y el Reintegro Mensual por Gastos de Guarderías o Jardines Maternales.



Además se convoca a una nueva audiencia de la Comisión Negociadora para el mes de diciembre.



En tanto, las partes convienen en la "sustitución de las condiciones y metodología del Régimen de percepción del Premio Estímulo a la Asistencia para el periodo comprendido entre el 1° de junio de 2020 y el 31 de mayo de 2021; la incorporación del artículo 49 bis al Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto N° 214/06 y sus modificatorios, referido a la jornada y descanso del personal teleoperador", recuerda el texto.



Asimismo "incorpora a la Junta de Seguridad en el Transporte" y establece que "la retribución bruta mensual, normal, habitual, regular y permanente de los y las agentes habilitados y habilitadas para realizar servicios extraordinarios, con excepción de los servicios requeridos por terceros, no deberá superar el monto de $34.459, a partir del 1° de octubre de 2020".



Por otra parte, el incremento establecido "no se extenderá a las retribuciones de las Autoridades Superiores de las Jurisdicciones, Entidades y Organismos del Poder Ejecutivo".



"El incremento será de aplicación para las remuneraciones del personal civil de inteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y de los y las Profesionales Residentes Nacionales que se desempeñan en los Establecimientos Hospitalarios e Institutos y Organismos que dependen del Ministerio de Salud y en el Hospital Garrahan", agrega la homologación.