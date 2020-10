La Iglesia se quejó por el proyecto del aborto y el Gobierno contestó

El secretario de Culto, Guillermo Oliveri, consideró hoy que "nadie se puede sorprender" con el proyecto de legalización del aborto que el Gobierno presentará próximamente en el Congreso nacional y afirmó que el Ejecutivo no está "escondiendo nada debajo del poncho y eso facilita el diálogo".



El funcionario respondió de esta manera al pronunciamiento que esta mañana emitieron las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), en el que expresaron que les "sorprende tristemente" las noticias sobre la inminente presentación de la iniciativa y consideraron que la situación de la salud pública "hace insostenible e inoportuno cualquier intento de presentar y discutir" una ley de esas características.



"Nadie se puede sorprender, no estamos escondiendo nada debajo del poncho y eso facilita el diálogo. La idea no es romper ni cortar los puentes", dijo Oliveri en declaraciones a radio Provincia.



En ese marco, el funcionario sostuvo que el presidente Alberto Fernández "nunca ocultó su posición" y agregó: "Es más en todas las reuniones (con la Iglesia) el tema lo sacó siempre él, dijo que tenía un compromiso y una posición respecto del tema del aborto. Así que nadie se puede sorprender".



"Evidentemente el Presidente va a cumplir con lo que prometió y con lo que cree", sostuvo el funcionario.



Por otro lado, Oliveri reveló que el Presidente "al primero que llamó cuando cerró el acuerdo por la deuda fue al Papa" y contó que "hubo una presión silenciosa que ejerció Francisco con la titular del Fondo (Kristalina Georgieva), a quien recibió en Santa Marta; fue de la manera que puede presionar un religioso, pero lo hizo".