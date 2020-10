El Gobierno dio su pronóstico final de inflación para el 2020

El ministro de Economía, Martín Guzmán, señaló hoy que la evolución del Índice de Precios al Consumidor “no está atada a la del dólar blue o el contado con liquidación (CCL), sino a la del dólar oficial”, y aseguró que la inflación anual “será inferior a 40%, en un nivel de 20 puntos menos que la del año anterior".



"Mes a mes la realidad ha estado alineada más con los pronósticos del Gobierno que con los del mercado”, dijo Guzmán al hablar este mediodía en la jornada de cierre del 56° Coloquio de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial).



Guzmán calificó la actual coyuntura como “mixta”, ya que se está administrando “una situación de emergencia económica, que se ha profundizado en el contexto de la pandemia, y al mismo tiempo hay progresos sólidos en temas fundamentales para ordenar la economía”.



El titular del Palacio de Hacienda resaltó que la pandemia de coronavirus “nos agarró en un contexto que ya era de crisis y con menos instrumentos, pero se van resolviendo problemas como por ejemplo el de la deuda, que nos va dando un ambiente distinto para ir hacia adelante en la idea de una economía ordenada, estable, que genere oportunidades”.



Guzmán agregó, por otra parte, que “el blue y el CCL son dos dólares que no importan de forma directa en la economía, sino en las expectativas, pero no representan la realidad”.



Explicó al respecto que “por lo que hubo que hacer en el frente fiscal por la pandemia se han generado tensiones y expectativas que explican la brecha cambiaria"; y ratificó el compromiso de mantener en términos reales el tipo de cambio oficial que “representa la realidad en el frente comercial”.



El ministro de Economía señaló que “control tras control, el mercado del dólar CCL se fue achicando y se hizo más volátil”, y justificó la facilitación de esa operatoria “porque partimos de una expectativa donde ese tipo de cambio está muy alto en relación con la capacidad de la economía argentina para generar ingresos en dólares”.



Guzmán afirmó por último que “nos interesan las inversiones en la economía real”, y recordó que “a fines de 2015 se anunció la famosa lluvia de inversiones y lo único que llovió fueron capitales de portafolio, con un propósito especulativo, y más de U$S100.000 millones de deuda que no fueron utilizados para mejorar la capacidad productiva del país”.