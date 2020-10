Adelanto: "Hermano", el libro que incomoda a Mauricio Macri

En pocos días, el periodista Santiago O'Donnell publicará el libro "Hermano" que se basa en más de 17 horas de entrevistas con el ex presidente Mauricio Macri.

Este viernes se conoció la portada del ejemplar que incomoda al ex mandatario. O´Donnell puso su lupa sobre uno de los conglomerados empresariales más importantes del continente: el Grupo SOCMA.

La portada del libro.

"El hermano de Mauricio Macri está intentando frenar la salida de un libro que hizo un periodista de Página|12 con testimonios de él sobre escándalos dentro de la familia Macri que incluye temas patrimoniales", dijo hace unos días el periodista Javier Calvo, en el programa Animales Sueltos.

"La principal bomba política que va a recibir Mauricio Macri por estos tiempos no es de Alberto Fernández, no es de Cristina Kirchner, no es la Justicia. Es de su hermano Mariano", agregó Calvo.