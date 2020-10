Baby Etchecopar disparó con munición gruesa contra Lewin y Nodio

Apenas termino la intro de su programa en A 24, Baby arrancó en fuertes términos y de lleno contra Miriam Lewin, quién hacía instantes había sido entrevistada en Intratables, programa que se emite por América: "Recién vi la entrevista que estaba haciendo Doman (Fabián) y Lewin (Miriam) decía que esta asociación ilícita que están armando no es para perseguir periodistas. Dijo: 'No es contra Lanata, Leuco, Baby'. ¡Ah, la mierda, estoy en la lista! Si te nombran es como que digan: 'Che, vamos a fusilar a todo el mundo, no a vos, eh'. Chau, ponete el chaleco de lata porque te la ponen".

Como suele ser su estilo incendiario Etchecopar apuntó contra Nodio y su titular tildándolo de herramienta fascista: "En los países desarrollados, decentes no existen los comité para auditar lo que tiene que escuchar la gente. Es una mentira fascista que se la están pasando con vaselina para que usted se la coma, pero no lo vamos a permitir"

La editorial continuó con algunos conceptos confusos cuando Baby habló de macartismo: "Así como tampoco vamos a permitir que el macartismo llegue a la Argentina. Siempre el macartismo estuvo en el país, nunca como ahora persiguiéndonos. A mí, salvo Menem, no me dejó laburar ninguno". Recordemos que el término macartismo hace alusión a acusaciones de deslealtad y subversión instauradas durante el periodo entre 1950 y 1956 por el senador estadounidense Joseph MacCarty en una suerte de caza de brujas de comunistas, que conllevó listas negras y procesos judiciales irregulares contra los supuestos instigadores del comunismo en E.E.U.U. Siendo Etchecopar un ferviente anticomunista y una de las caras visibles de la derecha nacional, llama poderosamente la atención que trace un paralelismo precisamente entre él y comunistas perseguidos.

Y en la misma línea crítica prosiguió: "Este comité que está haciendo Lewin es el macartismo de la Argentina. Si es necesario y lo dejan crecer saldremos con las banderas a no permitirlo, porque empiezan con caras de boludos diciendo: "No, pero no vamos a perseguir a nadie". Entonces quiere decir que la lista está. Cuesta $270 millones por mes la cosa esta que maneja Lewin"

Finalmente Etchecopar cerró su editorial haciendo hincapié en que en cualquier país con sana democracia "no existe ningún comité que les diga a los periodistas si está bien o está mal lo que dicen. Por más Lewin que exista, ella en tres años se va y yo sigo quedando y peleando por la libertad y mi país".