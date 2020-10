Buenos Aires: aperturas graduales y el regreso a clases presenciales

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció hoy que, a partir del lunes 19, se realizará una "apertura gradual, condicionada e intermitente de ciertas actividades" en el conurbano bonaerense, y el inicio "progresivo" de clases presenciales en 24 distritos del territorio.



Así lo afirmó esta mañana al dar a conocer cómo continuará la nueva etapa del aislamiento social preventivo y obligatorio y la de distanciamiento en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a la fase en la que se encuentra cada municipio en relación a su situación epidemiológica.



Kicillof participó de los anuncios desde la residencia oficial a través de una videoconferencia, debido a que se encuentra aislado por haber sido contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus, mientras que el ministro de Salud, Daniel Gollan y la titular de la cartera educativa, Agustina Vila, se encontraba presentes en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno provincial.



En ese marco, el mandatario provincial anunció que desde "hace cinco semanas estamos viendo una reducción leve en los casos" en el Gran Buenos Aires, por lo cual a partir del lunes 19 se comenzará con una gradual apertura de actividades.



Entre ellas, mencionó la actividad del personal auxiliar de casas particulares, los restaurantes al aire libre, los gimnasios al aire libre y las obras de construcción,



Por otro lado, el gobernador anunció que en 24 distritos de la provincia de Buenos Aires "se va a iniciar el retorno seguro a la presencialidad" de las clases en las escuelas y dijo que "se está hablando con los intendentes, directivos y maestros" de esos lugares, ya que "es una tarea muy compleja y de mucho riesgo".



Entre esos distritos, se encuentran Adolfo Alsina, González Chávez, Daireaux, Florentino Ameghino, General Lamadrid, General Lavalle, Monte Hermoso, Puan, Saavedra, Saliqueló, Tordillo, Tres Lomas, 25 de Mayo, 9 de Julio, Alberdi, Bragado, Carlos Tejedor, Chascomús, Chivilcoy, Guaminí, Lezama, Lobos Lezama y Monte.



Asimismo, Kicillof adelantó que la semana próxima se lanzará el programa ATR, por medio del cual unos 45 mil maestros y estudiantes avanzados "van a ir a buscar a la casa a los chicos que tuvieron problemas" para conectarse con su escuela.



"Si no pueden ir a la escuela, la escuela irá a sus casas", definió.



Por otra parte, Kicillof resaltó que desde la gobernación bonaerense "no vamos a acelerar los tiempos ni poner en riesgo" a la población en un contexto de pandemia y valoró que con las medidas tomadas se pudo "evitar una catástrofe muchísimo mayor", tras agradecer a los trabajadores y trabajadoras de la salud y "la solidaridad" de la gente.



"La curva desciende en el AMBA y la estamos pudiendo controlar, pero la enfermedad se irradió al interior del país", afirmó el Gobernador en sintonía con lo explicado ayer por el presidente Alberto Fernández, y puntualizó que "ahora más que nunca no hay que ignorar al virus".



"Esto no pasó, no terminó, hoy más que nunca para salir de esta crisis necesitamos un Estado presente, un gobierno protector y un pueblo solidario", definió el gobernador tras instar a que "sigamos resistiendo unidos".