El kirchnerismo culpó al gobierno de Larreta por la muerte del policía Roldán

En declaraciones a Radio Con Vos, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, apuntó contra el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por el trágico desenlace fatal del policía Juan Roldán. En concreto, dijo que en el lugar de los hechos había efectivos de la Policía de la Ciudad que evitaron interceder. Esas declaraciones fueron repudiada por la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que le pidió respetar el luto de la familia y dejar "la confrontación política de lado".

Si tiene algo de respeto por el asesinato de Juan Roldán, deje la confrontación política de lado, ministra Frederic. Falleció un oficial al que Ud. debía cuidar, y si no actuó fue por la falta de respaldo que sienten por parte de ustedes. Su comentario genera odio y no soluciones https://t.co/nb2UQ4BgQl — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 1, 2020

Para la funcionaria del gobierno de Alberto Fernández, la seguridad de las calles de Capital Federal depende de ellos y deberían haber tomado cartas en el asunto. Además, dijo que ellos si podrían usar armas Taser.

“El atacante era un enfermo mental y un enfermo mental no es un delincuente. Por eso mi reflexión es: ¿por qué no aparecieron el SAME ni la Policía de la Ciudad?”, manifestó.

"Esa persona era conocida en el barrio, ya había pasado por la montada en medio de su delirio. (...) La policía que tiene que actuar es la Policía de la Ciudad, y la Federal va a resolver el problema por omisión de otros actores, tuvieron que correr 200 metros", agregó al ser entrevistada por Ernesto Tenembaum.

Por otro lado, dijo que no hay impedimentos legales para que la policía de la Ciudad o de otras provincias adquiera y utilice armas Taser.

“Las Taser llegaron al Ministerio de Seguridad a fin de febrero, llegaron 100, y yo derogo el protocolo de (Patricia) Bullrich porque era ambiguo, porque nombra a las Taser como armas no letales, y y es una falsa definición, son armas menos letales y nosotros autorizamos su uso. La Policía Federal no hace trabajo de seguridad ciudadana, sino la Policia de la Ciudad, y no sé por qué no tienen Taser”, aseveró la funcionaria.

Bullrich contestó en las redes y le pidió a Frederic que respete el dolor de la familia del policía Roldán. "Falleció un oficial al que usted debía cuidar, y si no actuó fue por la falta de respaldo que sienten por parte de ustedes. Su comentario genera odio y no soluciones", manifestó.