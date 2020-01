Dura respuesta de la oposición a Costarelli por su análisis de la deuda

A través de un video publicado en las redes sociales, el senador radical Diego Costarelli intentó explicar a sus seguidores por qué es importante que se apruebe el roll over de la deuda y cuál es la situación financiera de Mendoza. La reacción de la oposición no tardó en llegar y el senador del PJ Adolfo Bermejo lo acusó de confundir a la ciudadanía. Mientras tanto el legislador Marcelo Romano dijo que Costarelli está "tapando los verdaderos números de la deuda que dejó su jefe Alfredo Cornejo".

"Mendoza está bien posicionada en el marco de un contexto nacional muy malo", subraya Costarelli en su posteo y agrega que la "buena salud financiera de Mendoza se puede ver afectada si no se aprueba el roll over para refinanciar la vieja deuda que la provincia viene trayendo desde hace muchísimos años".

Ante esas declaraciones, el senador Adolfo Bermejo salió a corregir a Costarelli y le recordó que el Presupuesto 2020 no solo contempla el roll over de deuda anterior sino que Rodolfo Suarez también ha solicitado deuda nueva para obra pública.“"No es lo mismo Nacion que Provincia, nos es lo mismo reestructurar deuda que tomar nueva deuda por 300 Millones de dólares. No es lo mismo, no confundas", escribió el senador del PJ.

“No aclares que oscurece”. No es lo mismo Nacion que Provincia, nos es lo mismo reestructurar deuda que tomar nueva deuda por 300 Millones de dólares. No es lo mismo, no confundas. https://t.co/HzfLXuRV0I — Adolfo Bermejo (@AdolBermejo) January 30, 2020

Por su parte, el senador Marcelo Romano eligió retrucarle a Costarelli por la misma vía que había usado el radical. En un video, Romano responsabiliza al exgobernador Alfredo Cornejo por la mala situación financiera de Mendoza. "Suarez debe decir la deuda tremenda que heredó de Cornejo, de lo contrario no se le aprobará nueva deuda, no creo que el PJ vuelva a quedar pegado y no cumpla con su rol de control", manifestó Romano. "Mandan a un cornejista a defender lo que no se puede defender", subrayó.