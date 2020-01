Alfredo Cornejo, durísimo con Jaime Durán Barba: "Es un inútil y un provocador"

La reaparición del expresidente Mauricio Macri en un encuentro con militantes en Villa La Angostura recalentó la interna dentro de Juntos por el Cambio. Desde el radicalismo salieron a cruzar al exmandatario, quien responsabilizó a sus asesores por aconsejarle la toma de deuda.

Uno de los que criticó a Macri fue el ex gobernador de Mendoza y actual presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, quien le pidió que "se quede callado" y que "sea prudente" a la hora de salir a hablar para no contribuir con el relato oficial de la pesada herencia. Cornejo también arremetió contra el asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba, de quien dijo que "es un inútil".

"Macri no puede ser el líder de la oposición o el único líder. No puede ser porque Argentina necesita confiar en sus dirigentes y si él tomó la decisión de ir al FMI, no puede responsabilizar a sus subalternos. Él la tomó en base a un proceso de deliberación en el cual el radicalismo no participó activamente, con lo cual se tiene que responsabilizar él. Los funcionarios los eligió Macri, debe hacerse cargo", sostuvo Cornejo en el programa Terapia de Noticias de La Nación.

Durán Barba, en la mira de Cornejo.

Con respecto al rol de Macri en la principal coalición opositora, Cornejo indicó que "su mayor contribución es la prudencia en estos tiempos". "Este es el tiempo donde la luna de miel está a favor del Gobierno, cualquier gobierno merece su luna de miel, pero eso no quiere decir que no tenga que tener oposición. Pero no es él (Macri) la autoridad adecuada para salir a cruzarlos, porque contribuye al relato de Alberto y Cristina de que todo esto es culpa de la herencia", explicó el titular de la UCR.

"El miércoles vamos a tener que discutir la deuda y han querido instalar que la deuda es la que contrajo Macri, y la verdad es que es una deuda que va más allá de Macri la que se va a negociar. Ellos construyen un relato que todo es culpa de Macri y desde el 2010 Argentina no crece. La aparición de Macri lo único que hace es contribuir al relato de Alberto Fernández y Cristina Kirchner", agregó el diputado nacional.

Por último, Cornejo se refirió a las declaraciones de Durán Barba, quien dijo que Cristina Fernández es "la mujer más brillante de la historia argentina". "Es un inútil y un provocador. No ha contribuido en lo más mínimo en el gobierno de Macri. Es un consultor que da opiniones y provoca. Su ego le juega una mala pasada, es un inútil. Sus contribuciones han sido bastante pobres. El expresidente es el que lo avaló y escuchó muchas veces su consejo por encima de toda la estructura política", cerró el ex mandatario mendocino.

Mirá la entrevista completa: