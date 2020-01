Bullrich: "Con una Taser al rugbier animal lo dejás sin recursos"

En medio de la polémica por la muerte de Fernando Báez Sosa en manos de un grupo de un jugadores de rugby, la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, defendió el uso de las pistolas Taser y aseguró que si las fuerzas de seguridad cuentan con ese elemento podrían frenar situaciones de violencia en la vía pública.

"Con una Taser, al rugbier fortachón, violento y animal lo dejás sin recursos", afirmó Bullrich en declaraciones radiales, al tiempo que sentenció: "Muchas veces minimizamos las cosas y cuando pasan estas cosas nos agarramos la cabeza".

En ese sentido, se refirió a las situaciones de violencia que se están dando en Villa Gesell y se preguntó: "¿Cómo parás a esos pibes? Con una Taser en dos segundos lo controlás y lo bajaste", aseguró. "Si había un miembro de una fuerza de seguridad con algún recurso lo podría haber evitado", agregó Bullrich sobre el crimen de los rugbiers y sentenció: "Es mejor que el uso de una nueve milímetros".

Por otro lado, opinó que los empleados de seguridad de los boliches también deberían contar con algún tipo de elemento para poder frenar las peleas entre los jóvenes. "Los patovicas deberían tener algún tipo de instrumento para controlar situaciones de extrema violencia. Las Taser son una buena herramienta para esos casos", indicó.

El Estado Policial protege a los policías de delincuentes y narcotraficantes.

Éstos, cuando descubren que son policías, los matan con alevosía por el solo hecho de serlo.



Derogarlo es dejarlos sin defensa, es ventaja para el delito. https://t.co/vXUSD6ewYm — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 24, 2020

Además, Bullrich sostuvo que el gobierno bonaerense no tiene la culpa del crimen del joven de 18 años estudiante de Abogacía y consideró que en la sociedad "hay excesos y violencia que no tienen nada que ver con la policía o el ministro dado que es imposible que estén en todo momento y toda circunstancia. No podemos echarle la culpa al gobierno por esto", remarcó.