Duras críticas de Patricia Bullrich a la "gobernabilidad" peronista

La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien se perfila para convertirse en presidenta del PRO, dijo que "la Argentina tiene que discutir si hay una gobernabilidad para todos o solo para el peronismo".



"Han tenido una tranquilidad y un apoyo para hacer cosas que son inimaginables en otro gobierno", opinó Bullrich sobre el gobierno de Alberto Fernández, en una entrevista que hoy publica el diario Clarín.



En ese marco, consideró: "Las cosas que nosotros, sin mayoría parlamentaria, tuvimos que ceder; ellos, con una mayoría circunstancial, lograron un nivel de discrecionalidad que es enorme y que todavía no sabemos hasta dónde llega".



La ex funcionaria agregó que el electorado que votó a Mauricio Macri "está absolutamente movilizado en contra de este tipo de medidas", en referencia a las tomadas por el actual gobierno, y aseguró que puede ver "en redes, en marchas", una actitud diferente "al paro general, al gremio que te tira 14 toneladas de piedras".



En ese sentido, agregó que "la Argentina tiene que discutir si hay una gobernabilidad para todos o solo para el peronismo", e ironizó con que ahora "es la paz total" y "no se mueve una mosca".



"El hecho de que solamente tenés que gobernar para un sector social es una mirada. También está el que produce, el que tiene un comercio, el que da empleo, el que mueve la economía. Todo es parte de la sociedad", siguió.



Consultada sobre si Macri tiene futuro electoral, afirmó que "va a a ser una decisión que él y que todos" irán tomando.



Para Bullrich "el liderazgo es un ejercicio" y Macri "es líder si ejerce ese liderazgo".



Agregó que Macri tendrá competencia interna ya que "un partido tiene que tener 15 o 20 candidatos a presidentes y 2 o 3 candidatos a gobernadores".



Sobre los cuestionamientos a su gestión al mando del Ministerio de Seguridad en la gestión de Macri, dijo que "les va a costar criticarla" porque "está en el corazón de la gente".



"La gestión de Mauricio Macri en Seguridad está en el corazón de la gente. No van a poder pegar sobre eso", aseguró la ex ministra.