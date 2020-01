En Mendoza también convocan a una marcha por el fiscal Nisman

A cinco años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, este sábado habrá homenajes en distintos puntos del país. Mientras la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) organiza su propio homenaje el domingo en el cementerio de La Tablada en el que hablará su titular, Jorge Knoblovits, a través de las redes sociales se está gestando una nueva convocatoria para marchar por el fiscal.

En Mendoza, precisamente, ciudadanos autoconvocados invitan a la marcha que se realizará a las 18.30 en Peatonal y San Martín, acompañando la convocatoria a nivel nacional de la que participarán distintas personalidades del mundo político Waldo Wolf, Fernando Iglesias y Elisa Carrió, entre otros. En la provincia, ningún partido político ha dado oficialmente su apoyo.

No le des la espalda.

No te quedes en tu casa.



El 18 de enero vení y participa del reclamó de justicia por la muerte de Nisman. #18ENisman2020 #18EConNismanNO #18ETodosPorNisman



En Mendoza - 18:30 hs - Peatonal y San Martín



Solo con tu bandera Argentina. pic.twitter.com/7KjmIy1ny2 — GW (@GuilleWills) January 10, 2020

"Hasta que la memoria aturda", es uno de los lemas que acompaña la convocatoria, justamente una frase del presidente Alberto Fernández con la que en 2015 había criticado a su actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por el Memorándum con Irán.

Dicha marcha tendrá repercusiones en las principales ciudades del país y esperan un gran número de personas.

Respecto al acto de la DAIA, creen que será un acto "más político" por lo que no habría presencia de la conducción de la comunidad judía.

MENDOZA: Este sábado todos con Nisman a las 18:30hs en Peatonal y Av. San Martín pic.twitter.com/0BVYl54OIg — Rafa (@rafabazan13) January 14, 2020

Por su parte, la familia del fiscal, su madre Sara Garfunkel, su ex esposa Sandra Arroyo Salgado, y sus hijas Iara y Kala, planean tomar distancia y no participar de ningún acto. Harán una ceremonia íntima el domingo en el cementerio pero no al mismo tiempo que el acto de la DAIA.