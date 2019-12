La despedida de Montero: "Los abrazo con corazón de madre y de mujer"

El paso de Laura Montero por la Legislatura de Mendoza será histórico. Por primera vez una mujer tendrá su cuadro colgado en la sala de los gobernadores y la vicegobernadora lo destacó durante su discurso. Pero sobre todas las cosas puso énfasis en haber convertido la Casa de las Leyes en la "casa de todos", fomentando la participación ciudadana y logrando -gracias al ahorro presupuestario- la construcción de un nuevo edificio acorde a las necesidades de la población. Un ejemplo de la importancia de contar con un espacio para expresarse fue la causa Próvolo, cuya investigación tuvo como génesis la denuncia expresada por las víctimas durante una actividad legislativa.

"Tener un intérprete con lenguas de señas y dar nuestros brazos a personas que lo necesitaban nos abrió las puertas del espanto. Pero estoy orgullosa de la respuesta que dio la Justicia. Sin titubear hicimos un equipo y trabajamos con los ministros en un desafío que fue difícil de abortar. Pero finalmente la sentencia del Próvolo llegó y no hay nada más aleccionador que la verdad. Descubrimos las mentiras y podemos corregir. Gracias por eso, hoy los chicos están felices", expresó.

La vicegobernadora saliente aseguró que su trabajo se basó en tres ejes: transparencia, calidad y participación ciudadana. En este sentido, destacó la inversión realizada desde computadoras para las votaciones y el expediente electrónico, hasta el nuevo edificio. "Esto sirve para que todos muestren su trabajo y se sepa que es una de las legislatura que más trabaja y una de las más austeras. Dejamos una Legislatura modernizada, computarizada y un anexo legislativo para darle un lugar digno de participación a la ciudadanía. Dejó de ser un lugar oscuro y es la casa de la democracia. La casa tomada", aseveró y dijo que antes "la gente pensaba que no podía entrar".

Montero destacó el debate que se consiguió para hablar de la reforma de la Constitución Provincial y aseguró que es "una constitución que tenemos que cambiar". "A la gente no le importa la discusión binaria de reelección si o no, le interesan derechos de ambiente, agua, garantías. Políticas públicas expresas como el plan de ordenamiento territorial", explicó.

En este sentido, subrayó que la Legislatura no debe ser un "compartimiento estanco" sino que debe ser un espacio de debate para escuchar a la ciudadanía.

Por último, destacó que su cuadro en el salón de las mujeres no la representa a ella si no a todas las mujeres de la provincia. "Hoy queda un cuadro que no soy yo, son todas ustedes. Quiero pedir por esto, porque pedir por equidad no es pedir por capricho ni rebeldía. Es pedir por acto de justicia", manifestó. Además, afirmó que si hubiese existido equidad desde la Constitución de 1858, "posiblemente hoy no habría femicidios". "La ciudadanía ya lo entendió y está acelerando los procesos y los cambios", remarcó.

"Todo lo hice con el corazón. Con el corazón de madre, de mujer con el que hoy los abrazo en señal de agradecimiento pero también pidiéndoles que a cada una de las personas de la provincia se lo den ustedes. Porque necesitamos una democracia fuerte. Mis mejores deseos para esta cámara a la que le toca asumir este desafío y para la ciudadanía activa, vibrante", finalizó.

