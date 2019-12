Tras ser cesanteado, Romano denunció ser víctima de una "persecución política"

Un decreto publicado ayer en el Boletín Oficial encendió nuevamente la histórica pelea entre el senador provincial Marcelo Romano y el gobernador Alfredo Cornejo. A pesar de que comparten un pasado radical y que incluso existen vínculos familiares entre ambos, en los últimos años Romano ha confrontado directamente con la gestión de Cornejo por distintos temas. Según señaló en diálogo con MDZ Radio, esto desencadenó una persecución política en su contra y el último eslabón de esa cadena fue la cesantía al cargo que tenía reservado en el Ministerio de Economía de Mendoza.

Específicamente, ayer se publicó un decreto que dejaba cesante a Romano en la reserva de un cargo de planta en el Estado mendocino. En concreto, señalaban que Romano no había informado que en 2015 le habían dado otro cargo en planta permanente, en esa oportunidad de la Cámara de Senadores de la Nación.

"El Doctor Marcelo Martin Romano, obtuvo mediante Resolución Nº 726 de fecha 5 de septiembre de 2012 del entonces Ministerio de Infraestructura y Energía, la reserva de su cargo de revista en esa jurisdicción (CLASE 012 – Régimen Salarial 05 – Código Escalafonario 1-04-02) por haber accedido a un cargo de mayor jerarquía, en el que fuera designado en la planta temporaria del Honorable Senado de la Nación con destino al despacho de la Senadora Nacional Ing. Laura Montero, mediante Decreto Nº 851/12 de Presidencia de ese cuerpo. Que en fecha 1 de octubre de 2015, mediante DP-129/15 pasó a desempeñarse en planta permanente del Honorable Senado de la Nación, con funciones en la categoría “Administrativo y Técnico” hasta el día 23 de abril de 2018, momento en el cual se le otorgó Licencia Sin Goce de Haberes por Cargo de Mayor Jerarquía (Designación como Senador Provincial)", se puede leer en el decreto.

En ese punto las versiones contrastan. Romano asegura que renunció al cargo en planta permanente en el Estado provincial y que su renuncia desencadenó la investigación en su contra. "Fue la chispa que encendió el procedimiento", afirmó Romano y acusó al gobierno de buscar cualquier cosa para ensuciarlo. Sin embargo, lo que consta en el decreto firmado por Cornejo no se condice con la versión de Romano.

Para el sumariante, el pedido de licencia presentado por Marcelo Romano en su cargo nacional para asumir como senador provincial sacó a la luz la existencia de un cargo permanente en el Congreso de la Nación. "La Subdirección de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, en fecha 26 de septiembre de 2018, notificó al agente Romano para que remitiera toda la documentación para continuar con la reserva del cargo, bajo apercibimiento de iniciar sumario", detalla el decreto 2880. A eso agrega que recién el 11 de abril ingresó la renuncia de la que habla Romano, resignando su cargo de planta en el Ministerio de Economía. "Se resuelve no aceptar la renuncia al agente Marcelo Martín Romano e iniciar un Sumario Administrativo", adhiere el decreto.

En resumen se le cuestiona que "durante más de tres años el Doctor Romano, mantuvo en reserva su cargo en el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia de Mendoza, siendo que poseía un cargo de planta permanente en el Honorable Senado de la Nación".

"Era un cargo de reserva porque yo ingresé al Ministerio de Economía en 1996 y luego quedó en reserva cuando me fui como asesor al Congreso de la Nación. Desde entonces no recibí remuneración alguna. Cornejo trata de buscar cuestiones y como no encuentra irregularidades inventa cualquier cosa", disparó Romano en diálogo con Vos Sabrás.

Lo claro y concreto de esto es que es un eslabón más de la cadena de persecución política a la que nos tiene sometida cornejo. En una semana también pidió mi desafuero a través de la fiscal, García Cobos, que nunca me dejó defenderme", adhirió en referencia a la investigación en su contra por presunto "atentado contra la autoridad" durante un altercado protagonizado por la policía y su hija el 11 de agosto. "Creemos que hay un andamiaje de persecución política por el debate para modificar la 7722. Yo he denunciado al gobierno por la toma de Penitentes, la Revisión Técnica Obligatoria, el Fracking, todas denuncias penales, pero nunca me hicieron nada hasta que dije que Mendoza sea la que decida el futura del 7722 con un referendum popular", argumentó.

"El modus operandi de Cornejo es buscarle algo al opositor para que se quede callado" esgrimió y dijo que no lograrán silenciar su postura en defensa del agua.