Los tres "ministros" sin ministerio que tendrá Suarez

Rodolfo Suarez terminó de completar la primera línea del gabinete con tres funcionarios que si bien no son ministros, tendrán responsabilidades equiparables. Por el presupuesto y responsabilidad que manejarán y por los desafíos que les quedan por delante. Es lo que ocurre con la Obra Social de Empleados Públicos, el Instituto de Juegos y Casinos y la empresa Aguas Mendocinas (AySAM).

Los organismos descentralizados de la provincia tienen la particularidad de manejarse con autarquía, pero con dependencia política. Pero la crisis puede hacer que aumente también la dependencia económica del Estado.

Los tres funcionarios nombrados por Suarez en esas reparticiones tendrán fuertes desafíos.

Para ello, he convocado a formar parte del equipo a gente calificada y con experiencia: Carlos Funes estará al frente de OSEP; Alejandro Gallego conducirá AySAM; e Ida López será quien presida el IPJyC. — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) December 3, 2019

El médico que capeará la crisis

En la OSEP Suarez nombró a Carlos Funes. El médico tiene un karma encima: es una especia de “campeón” sin corona. Era el favorito de Alfredo Cornejo para ser ministro de Salud en 2015. Pero no pudo ser y a último momento el Gobernador cambió. Funes quedó cerca de la gestión, pero no como ministro. Incluso fue “candidato” en los múltiples cambios que hubo en Salud y hasta en la previa a la designación del gabinete de Rodolfo Suarez.

Ahora, tendrá a cargo un “Ministerio” dentro de otro, como es la OSEP. Esa obra social tiene cerca de medio millón de afiliados y por ese volumen de gente mueve la aguja de la salud de Mendoza. En cuanto a lo asistencial para los afiliados, y también en lo económico y profesional para efectores y profesionales.

La OSEP no escapa a la crisis del sector. La salud es uno de los sectores más golpeados por la devaluación. En el gobierno ya calculaban que la obra social necesitaría asistencia del Estado por el aumento de los costos. Eso, a pesar de que su principal fuente de ingresos está indexada, pues los salarios estatales tienen cláusula gatillo para actualizarse según la inflación y por inercia los descuentos a los empleados crecen proporcionalmente. Sin embargo los insumos específicos crecieron aún más. Por eso Funes deberá gestionar la parte sanitaria, pero aún más la económica y financiera.

Un economista para el agua

En la empresa Aguas Mendocinas Suarez nombró a Alejandro Gallego. Se trata de un dirigente con perfil técnico, pero especializado en economía y finanzas. Puede sonar incoherente no jerarquizar a alguien ajeno a profesiones relacionadas con los servicios públicos. Pero el contexto juega a favor de la decisión del Gobernador electo. Es que esa empresa tiene dos problemas graves. Uno, la crisis operativa y de falta de inversión que vive desde hace décadas y que se profundiza. Y el otro, también crónico, la falta de sustentabilidad económica.

Cuando se intervino y luego se reestatizó (en realidad se creó una empresa estatal nueva y se le otorgó la concesión) uno de los objetivos era lograr el equilibrio y la sustentabilidad de esa empresa. Para ello se autorizaron aumentos escalonados y sistemáticos de la tarifa y se sumaron subsidios estatales. Nunca se logró ese objetivo. Es más, hoy la empresa solo logra sostener los gastos corrientes con su recaudación y depende de los subsidios.

El 2020 comenzará con un nuevo camino de aumento en las tarifas, que podría ejecutarse en tres etapas, nuevamente con la intención de equilibrar las cuentas. Gallego deberá buscar la sustentabilidad de la empresa estatal. Y en un contexto complejo desde lo operativo. Es que ya hay problemas con el suministro y durante el verano se van a potenciar.

Una negociación caliente en el Casino

El nombramiento de Ida López al frente del Instituto Provincial de Juegos y Casinos parece una sorpresa. Se trata de una abogada que no es conocida públicamente, pero que tiene un recorrido en la órbita de la función pública. Y el dato clave es que es de extrema confianza del gobernador electo. Históricamente es así, porque el Casino maneja dinero fresco y relaciones con empresas que tienen algo poder de lobby.

Cornejo tuvo una política que rompió una inercia que para muchos era nociva: la promoción del juego desde el Estado. El Gobernador cerró casinos y no habilitó ninguno. Suarez no se ha pronunciado sobre el tema, pero no habría más cierres. A López le tocará, sin embargo, estar al frente de una de las negociaciones más delicadas. Se trata de la concesión del Casino Central, la principal sala de juegos. Es un caso de análisis, pues debe ser uno de los pocos casinos del mundo que le da pérdidas al dueño; en este caso el Estado, debido al contrato que tiene que le otorga casi la mitad de las ganancias a la empresa concesionaria, y los gastos corren casi todos por cuenta del Estado. El contrato con Mendoza Central Entretenimientos, del grupo Vila, vence en 2021 pero la renegociación pero la nueva licitación comenzará antes. La base no es positiva para el Estado, pues la clave es cómo revertir el 43,8% de canon que cobra actualmente la empresa concesionaria.

Los otros "ministros sin ministerio"

Otros "ministros sin minesterio" en sí serán Humberto Mingorance y Natalio Mema, que tienen áreas muy sensibles a cargo: Ambiente y Servicios Públicos. Natalio Mema

La Secretaría de Ambiente tiene a su cargo la habilitación y el veto de proyectos de infraestructura, de actividades productivas, el control para evitar contaminación, la planificación urbana y rural y otros temas clave. Pero para muchos movimientos internos depende de la firma autorizante de un ministro, porque tiene rango de Secretaría. La Dirección de Protección Ambiental, por ejemplo, tiene un estatus legal superior y menos volátil que los ministerios, pero hoy depende de una Secretaría.

Servicios Públicos tiene un rango similar del área dependen las concesiones más sensibles de la provincia, como el Transporte y la electricidad. También tiene rango de Secretaría y aunque mantiene autonomía política para decidir, para muchas decisiones cotidianas tiene dependencia de la firma de un ministro.