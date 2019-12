Kicillof dijo "haiga" y desató las burlas en las redes

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó de una entrevista anoche en el programa Debo Decir, pero su participación quedó marcada por un furcio lingüístico: dijo "haiga" en vez de "haya", y lo salieron a matar en las redes.

"Si no hay un mango partido al medio, lo que ' haiga' para el que más lo necesita", lanzó el ex ministro de Economía en charla con Jorge Rial, y en Twitter no pasó desapercibido.

Entre los mensajes también se colaron algunos en defensa de Kicillof, sobre todo de personas que atacaron al expresidente Mauricio Macri.

No puedo creer que la gente #haiga votado esto pic.twitter.com/WVEZAmA5fO — IvanauD83DuDC31uD83CuDF7FuD83CuDF7FuD83CuDF7FuD83CuDF7F#340 (@IvanaTigre) December 30, 2019

Yo haigo

Tú haigues

Él haiga

Nosotros haigamos

Vosotros haigáis

Ellos haigan#Haiga — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) December 30, 2019

Mamadera ¡MIREN QUE ESTABAMOS AVISADOS! Genios del voto castigo. #DeboDecir que cada día te extrañamos más Vidal #Haiga pic.twitter.com/lOKKDQ1yVt — Resistencia Gorila (@JairMArgento) December 30, 2019

Le rezo a San Alberto para que #Haiga un gobernador menos bruto!!! pic.twitter.com/7kRil7jjW9 — Marilú (@marilusa09) December 30, 2019

Se patinan fortunas en un periodista genuflexo como @rialjorge para que no incomode a chiquito, y que hace chiquito? Manda un "haiga" que en estos momentos es tendencia mundial. No son impresentables, son algo peor. — Winston (@Winston_Dunhill) December 30, 2019