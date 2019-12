Todesca criticó la rectificación de la UCA sobre el índice de pobreza

El ex director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), Jorge Todesca, criticó hoy la rectificación de la Universidad Católica Argentina (UCA) sobre el índice de pobreza e indigencia, y aseguró que el querer anticiparse a estos datos "induce confusión, politiza un tema que debería ser tratado con respeto y revela un sesgo autoritario".



Según expresó el ex funcionario a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, "es insólito que la UCA ahora pretenda anticipar los datos sobre pobreza e indigencia que el Indec dará a conocer en marzo próximo".



"Induce confusión, politiza un tema que debería ser tratado con respeto y revela un sesgo autoritario", aseguró Todesca, quien fue reemplazado en el cargo por el ex diputado nacional Marco Lavagna.

Semanas atrás, cuando el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, dirigido por Agustín Salvia, informó que el 40,8% de los argentinos era pobre y el 8,9% indigente, Todesca criticó la publicación del informe por hacerlo el mismo día que el ex presidente, Mauricio Macri, hablaba por cadena nacional.



"Nunca he polemizado sobre datos tan sensibles como la pobreza. La medición de la UCA siempre da más alta que el Indec. Pero haber anunciado un 40% de pobreza en simultáneo con el discurso del Presidente responde a una intencionalidad política. Es lamentable", afirmó por entonces Todesca.



En octubre último, aún bajo la conducción del propio Todesca, el Indec informó que la pobreza para el primer semestre de 2018 en la Argentina había alcanzado al 35,4% de la población, frente al 27,3% del mismo período de 2018.



En tanto, las personas que no tienen ingresos suficientes para hacer frente a las necesidades alimenticias (indigentes) trepó al 7,7%, frente al 4,9% del mismo período del año anterior.