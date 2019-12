La UCA rectificó sus proyecciones de pobreza y salió al cruce del macrismo

Dirigentes del macrismo criticaron hoy la decisión del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) de revisar "a la baja" sus proyecciones sobre la pobreza que dará a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y que, en lugar del 39,2%, serían de entre el 32,6% y el 34,1% para el tercer trimestre de 2019.

Es insólito que la UCA ahora pretenda anticipar los datos sobre pobreza e indigencia que el INDEC dará a conocer en marzo próximo. Induce confusión, politiza un tema que debería ser tratado con respeto y revela un sesgo autoritario. — Jorge Todesca (@JorgeTodesca) December 29, 2019





A principios de diciembre, la UCA publicó un estudio que informaba que el 40,8% de los argentinos es pobre y, a su vez, estimó que el Indec convalidaría un nivel del 39,2% de pobreza, ya que la medición del instituto se basa exclusivamente en la pobreza por ingresos.



Sin embargo, luego de que el Indec publicara días atrás las cifras de distribución del ingreso del tercer trimestre de este año, la pobreza medida por este organismo sería de entre el 32,6% y el 34,1%, inferior a la informada para el segundo trimestre, del 36,8%.



"Extrañamente para el Indec, en un contexto de devaluación, inflación, caída del salario real y aumento del desempleo, la pobreza va a ser del 33 o 34%", subrayó Agustín Salvia, director del Observatorio de la UCA, en diálogo con Radio 10.



Y agregó: "En el segundo trimestre el Indec dio un 36,6% de pobreza, ¿el tercer trimestre le da por abajo del primer trimestre y el segundo? Es muy raro en el contexto que se vivió".



Según Salvia, dado el deterioro de la actividad económica y el aumento de la canasta de bienes y servicios básicos, sería de esperar que "el Indec registre la crisis y, de acuerdo a eso, debería dar 39 o 40% de pobreza, parecido al que nosotros registramos".



"Suponemos que el cuarto trimestre el Indec va a mostrar el shock, no es posible que después de la devaluación, por sentido común la pobreza no puede dar por debajo de enero de 2019", aseveró.



En respuesta a esto, numerosos dirigentes de Juntos por al Cambio -oficialistas hasta el pasado 10 de diciembre- criticaron duramente la aclaración de la UCA, y la culparon de haber publicado datos sobre la pobreza durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri que, finalmente, podrían no ir en línea con los oficiales.



Una de las voces más destacadas en este sentido fue el ex director del Indec, Jorge Todesca, quien hoy sostuvo que "es insólito que la UCA ahora pretenda anticipar los datos sobre pobreza e indigencia que el Indec dará a conocer en marzo próximo".



"Induce confusión, politiza un tema que debería ser tratado con respeto y revela un sesgo autoritario", aseguró Todesca, quien fue reemplazado en el cargo por el ex diputado nacional Marco Lavagna.



Por su parte, el presidente del bloque de Diputados de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferrero, expresó a través de Twitter: "Entre un gobierno y otro pasaron sólo 18 días, y ahora la Pontificia Universidad Católica Argentina nos dice que tenemos 8% menos de pobreza en la Argentina. Ya no es 40%, sino 32%".



Desde el PRO, la diputada Silvia Lospennato sostuvo que "recuperar las estadísticas públicas y normalizar el INDEC es parte de la mejor herencia del gobierno de



Mauricio Macri" y recordó que las estadísticas públicas confiables son "pilar principal" de la convivencia democrática.



"Se acuerdan que en el medio de la campaña, la UCA había publicado que el índice de pobreza era de más del 40%? Bueno, ahora reconoce que se había equivocado. Eran 8 puntos menos", fustigó por su parte el ex subsecretario de Asuntos Municipales, Lucas Delfino.



En esa misma línea se expresó el senador por Tucumán José Cano (UCR) que, de forma irónica, preguntó a través de las redes sociales: "La UCA en los años de Mauricio Macri: 40%. La UCA en los 18 días de Alberto Fernández: 32%. ¿Fue magia?".



En octubre último, aún bajo la conducción de Todesca, el Indec informó que la pobreza para el primer semestre de 2019 en la Argentina había alcanzado al 35,4% de la población, frente al 27,3% del mismo período de 2018.



En tanto, las personas que no tienen ingresos suficientes para hacer frente a las necesidades alimenticias (indigentes) trepó al 7,7%, frente al 4,9% del mismo período del año anterior.