Secretario de Minería nacional: "En Mendoza faltó discusión social"

El secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, consideró que la situación entorno al desarrollo de la megaminería en Mendoza obedecía a un planteo del gobernador Rodolfo Suarez que resultó "muy intempestivo" y al que "le faltó la discusión desde el punto de vista social".



“No sé si se puede discutir si hacemos minería o no, se puede discutir cómo hacemos minería porque todo el mundo moderno se basa en el desarrollo minero", aseveró el ex ministro de Minería de San Juan en declaraciones radiales en la que se refirió a la situación en Mendoza por la reforma de la ley 7722.



Para Hensel, “a la iniciativa que impulsó el gobernador Suarez lo que le faltó como actuación previa es plantear la discusión desde el punto de vista social, fue muy intempestivo independientemente de que es una actividad lícita declarada de utilidad e interés público".



El debate y la búsqueda de la licencia social para el secretario es más necesario aún cuanto "más desconociminento hay, sobre todo en la utilización de determinados productos que se aplican en los procesos industriales en general, y del cianuro en la minería por ejemplo".



Al respecto, el funcionario aclaró que "del 100% del cianuro que se utiliza en la industria solo el 12% se utilizan en la minería desde 1870", y mientras que los procesos industriales son todos abiertos, en el caso de la minería son circuitos cerrados, pero todo esto hay que explicarlo bien".



“Las explicaciones hay que darlas, aunque haya sectores que no acepten ningún tipo de explicación”, agregó Hensel al entender que "una cosa es tener el marco jurídico para desarrollar el potencial que una provincia o un país tiene otra cosa es tener la licencia social ya que no se puede hacer minería sin licencia social”.



Hensel sentenció que “minería se hace en todo el mundo, no es un tema puntual de una provincia argentina y me gustaría que nos pareciéramos a Canadá y Australia que tuvieron desarrollo a partir de la minería".



Suarez suspendió ayer la reglamentación de la ley minera 9209, que modificó la anterior 7722, y generó gran rechazo en la comunidad provincial por la habilitación del uso de sustancias tóxicas, medida que no convenció a los asambleístas y vecinos, quienes anunciaron que continuarán con las protestas hasta que se vete la ley.



Tras varios días de cortes de ruta, manifestaciones y protestas masivas en distintos puntos de la provincia, Suarez anunció que no reglamentará "la ley (9209), y no estará vigente", y anunció que se abrirá un diálogo con distintas organizaciones y la iglesia "para una gran convocatoria e información a la gente".