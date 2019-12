Desde Malargüe advierten: "Cortaremos el suministro de gas y petróleo"

“Hemos dado un tiempo, no mayor a 48 horas, para que el Gobernador replantee la situación en cuanto a la nueva ley”. Así lo planteó el presidente de la Cámara de Comercio de Malargüe, Gustavo Miras, al gobernador Rodolfo Suarez en una reunión que se realizó esta tarde en Casa de Gobierno, en el marco de la convocatoria de diálogo para tratar los aspectos de la ley de minería 9209.

En la reunión el primer mandatario solicitó el cese de cualquier tipo de medida de fuerza que afecte el normal funcionamiento en el abastecimiento de petróleo y sus derivados. En este sentido, la Cámara aceptó el pedido y acordó esperar entre 48 y 72 horas, sino se iniciarán las medidas de fuerza.

Desde la entidad dejaron en claro su absoluto respaldo a la reforma de la ley 7722 solicitando que la actividad minera se realice en el departamento de Malargüe.

Asimismo, acercaron propuestas que plantean las modificaciones en la norma para desarrollar la actividad sin el uso del cianuro y la exclusión de las cuencas del Río Salado y el Atuel. En este sentido, el gobernador Rodolfo Suarez planteó que expondrá en las mesas de diálogo lo expuesto por la entidad.

“Si no hay que hacer sobre la cuenca del Río Salado, y en el Río Atuel, no haremos, empezaremos con proyectos pequeños, y les aseguro que le vamos a mostrar a la provincia que los controles van a existir y van a ser eficientes”, declaró Miras, luego de reunirse con el gobernador Rodolfo Suarez.

En este sentido, Miras sostuvo que “después de haber formado una mesa de diálogo con el gobernador, donde estaba el subsecretario Emilio Guiñazú, hemos acordado frenar y suspender cortes de ruta en nuestro departamento que afectarían a la provisión de petróleo a lo que es la destilería de San Juan, y también la provisión de gas a lo que se conoce como Anchoris. Estas medidas podría afectar a medio paìs”.

“Hemos reflexionado y estamos dispuestos al diálogo”

Miras afirmó: “Suspendemos una medida de fuerza simplemente porque el gobernador nos ha transmitido que van a haber ciertas modificaciones en las cuales nosotros aceptamos también, siempre y cuando podamos desarrollar la minería en Malargüe”.

“Sobre esta medida que se iba a tomar en Malargüe, nosotros hemos reflexionado y estamos dispuestos al diálogo, y también invitamos a todos aquellos que no están tan dispuestos al diálogo, que lo estén como nosotros”.

“En Malargüe necesitamos de desarrollar minería”

“Estas modificaciones básicamente afectan a que se ha llegado a decir que el cianuro es la complicación del desarrollo de la minería, y la minería es una actividad lícita. Lo queremos aclarar, por lo tanto saquemos el cianuro de la minería, no hagamos minería con cianuro”, remarcó Miras.

“La 7722 la quiere toda Mendoza, que la tenga toda Mendoza. En Malargüe necesitamos de desarrollar minería. Entiendan que Malargüe es un departamento distinto al resto de la provincia, que nosotros no hacemos vid, nosotros no hacemos frutales, nosotros necesitamos hacer minería para seguir siendo un departamento en desarrollo y en crecimiento. Por lo tanto, hemos dado un tiempo, no mayor a 48 o 72 horas, para que el gobernador replantee la situación en cuanto a la nueva ley y en cuanto a la 7722. Que pueda dialogar también con todo el arco político. Le pedimos a todo el arco político que participe de esto. Fueron partícipes hace una semana de la modificación de la 7722, pedimos a la oposición que siga siendo partícipe para poder desarrollar en Malargüe la minería. Si el resto de la provincia no quiere hacer minería, que no haga minería. Nosotros necesitamos hacer minería”.

“Busquemos la forma para no tocar las cuencas”

“La propuesta ha sido que en Malargüe se pueda hacer minería. Malargüe tiene hoy diez proyectos mineros muy importantes, hagamos minería sobre los proyectos que no utilizan cianuro. Esa es nuestra propuesta y nuestro acuerdo con el gobernador para seguir avanzando”.

“No hay que tocar la cuenca del Atuel y del Salado, no la toquemos. Vamos por otros proyectos, más pequeños. Busquemos otros proyectos mas pequeños, busquemos la forma para no tocar las cuencas así los departamentos como Alvear y del Valle de Uco, están totalmente tranquilos”.

“Queremos ser claros para toda la provincia. Todos miran a Malargüe por Portezuelo del Viento. Todos quieren trabajo cuando esté Portezuelo del Viento. No es Malargüe para unas cosas si y para otras no, Malargüe es todo. Malargüe es Portezuelo del Viento, Malargüe es minería, Malargüe es Vaca Muerta, Malargüe es petróleo”.

Miras indicó: “Somos el principal departamento que provee a la provincia de petróleo. Nosotros suspendemos la provisión de petróleo a la destilería de Luján de Cuyo y en tres días no hay suministro de nafta, gas oil, lo que quieran, en medio país”.