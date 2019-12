Ley de emergencia: le pedirán explicaciones a Massa

Desde Juntos por el Cambio anticiparon que le pedirán explicaciones al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, por un artículo que apareció en el texto de la Ley de emergencia remitida al Senado.

Se trata del artículo 34, el cual elimina el impuesto a las Ganancias a la renta financiera. Según explicó el diputado nacional Pablo Tonelli (Pro), “no estaba en el dictamen aprobado por el plenario de comisiones. Tampoco fue leído en la discusión en particular, ni votado en Diputados".



“Sin embargo, (el artículo) aparece en el texto enviado por la Cámara de Diputados al Senado. Pareciera que hay un error, que ese artículo no tendría que haber sido incluido. Tenemos un problema que las autoridades de la Cámara tendrán que aclarar”, dijo el legislador.



Tonelli aclaró que en Juntos por el Cambio no tomaron ninguna decisión hasta el momento, pero adelantó que lo primero que harán es “pedirle a las autoridades de la Cámara (es decir a Massa) las explicaciones del caso. Vamos a analizar cuidadosamente la versión taquigráfica y el vídeo de la sesión. Luego decidiremos qué camino seguir”.



El macrista resaltó que este artículo, por el que plantearon sus dudas en el Senado los radicales Luis Naidenoff y Martín Lousteau al momento de la votación, ya no tiene marcha atrás pero “lo que queremos saber es si hubo o no una correcta inclusión del artículo”, aclaró.



“Vamos a ser prudentes y a no generar alarmas hasta que tengamos una definición por parte de las autoridades”, insistió.



El diputado no descartó recurrir a la vía judicial: “Las personas afectadas podrían reclamar ante la justicia y nosotros mismos los legisladores podríamos también reclamar ante la justicia”.

