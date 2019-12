Geólogo defendió a la minería y criticó a la Barrick Gold

El geólogo especialista en teledetección aplicada a la exploración de minerales Alejandro Caballero dialogó con el programa "Vos sabrás" de MDZ Radio y criticó duramente a la empresa minera Barrick Gold, a quien atribuyó la mala fama que tiene la actividad minera en nuestro país.

"Hay mucha información mal utilizada para infundir miedo. Me da pena que la gente esté tan en contra de la minería y que digan que la minería es muerte. Se puede hacer minería sin riesgos. Barrick Gold es una empresa que ha perjudicado al resto de las empresas mineras que trabajan en el país. Esta gente actuó de forma sorprendente porque no informaron bien cuando se produjeron los derrames de solución cianurada en Veladero", indicó Caballero.

"El agua del río Jáchal no se puede tomar hoy, pero tampoco se podía tomar hace 50 años y tampoco hace 100, y no había minería. Es un río que atraviesa varias formaciones geológicas y se va impregnando de sales y cenizas volcánicas. No se puede tomar esa agua y todo jachalero lo sabe. Lamentablemente han mentido. No es por la minería esa situación", completó Caballero.

En este sentido, el especialista resaltó la importancia de los controles en torno a la actividad minera y destacó a los profesionales mendocinos. "Están altamente capacitados para llevar a cabo los controles. Son muy reconocidos en todo el país e internacionalmente. Los protocolos para que no se produzca contaminación son enormes y la UNCuyo forma profesionales muy capacitados para llevarlos a cabo", sostuvo Caballero.

Y cerró: "En muchos países la actividad minera va de la mano con otras actividades económicas, como la agricultura por ejemplo. Lo de la Barrick Gold golpeó a todas las empresas que hacen buena minería en el país. Los controles tienen que ser estrictos".

Escuchá la entrevista completa haciendo click aquí.