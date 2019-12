Suarez, obligado a ser diferente a Cornejo

No habrá continuidad plena entre los gobiernos de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez.

Suarez hubiera querido que así fuera, pero no. Al nuevo gobernador le faltará una herramienta clave para seguir la misma senda que su antecesor: la cláusula gatillo para actualizar los sueldos de los empleados estatales.

Esta situación no es una sorpresa para el ex intendente de la Capital. A Suarez no le faltaron ni proyección ni datos, y avisó con anticipación lo que estaba por venir.

En la semana posterior a la victoria electoral del 29 de setiembre, informó a través de MDZ que el sistema automático de actualización de salarios iba a caer si la inflación seguía subiendo. Y la inflación, efectivamente, siguió creciendo.

Punto final. Suarez no podrá ser Cornejo en ese sentido. Cornejo fue rígido con los empleados estatales al principio de su gestión, pero terminó cerrando acuerdos paritarios hasta con el SUTE, el gremio más difícil y numeroso.

Pudo construir esa parábola gracias a la cláusula gatillo. Suarez no la va a tener y deberá gobernar sin esa carta para la relación con los empleados públicos. Quiera o no, tendrá que ser diferente a Cornejo en las negociaciones paritarias que vendrán.

El contexto económico también lo privará de continuar con otra medida del gobierno anterior: la reducción progresiva de impuestos provinciales.

Suarez firmó con el nuevo Presidente este martes, junto a casi todos los gobernadores, la addenda del Consenso Fiscal que se había acordado en noviembre de 2017 con Mauricio Macri para bajar impuestos provinciales.

El diagrama de reducciones graduales quedará congelado por un año y, por ello, la Provincia no seguirá bajando Ingresos Brutos.

Cuando este miércoles a la tarde el ministro de Hacienda Lisandro Nieri presente el Presupuesto 2020, pedirá que se preste atención al vaso medio lleno: los impuestos no van a bajar más, pero tampoco van a subir.

"Algunas provincias subirían impuestos, pero nosotros de ninguna manera retrocedemos con la baja lograda hasta ahora. No habrá mayor presión impositiva", adelantó un funcionario en ese sentido.

La continuidad al menos parcial entre Cornejo y Suarez se reflejará, eso sí, en una pauta de gastos que marcará como prioridad el orden de las cuentas. O su traducción en la administración: el equilibrio corriente.

"Nunca un peso de deuda para gasto corriente", dice la Biblia de Cornejo que Suarez va a respetar también. Otro esquema habría sido, tanto para el gobierno que se fue como para el nuevo, directamente "inadmisible".

Mientras el PJ advierte sobre el volumen de la deuda y trata de instalar el fantasma de que las cuentas públicas están en rojo, los funcionarios de Suarez buscarán reflejar con su presupuesto que hay control en la caja e incluso no se privarán de pedir más endeudamiento. Aunque, claro está, se mantendrá lo que Cornejo siempre expuso como una virtud: deuda exclusivamente enfocada a la inversión pública.

Suarez también pedirá en el Presupuesto 2020 que la oposición le autorice una operación de roll over para refinanciar vencimientos de deuda y poder postergar pagos de deuda del año que viene.

En la pauta de este año, Cornejo reclamó que la oposición le permitiera refinanciar vencimientos por 3.600 millones de pesos, pero el PJ se negó y le propinó una de las pocas derrotas que tuvo en materia de endeudamiento.

El roll over no aumenta el "stock de la deuda", asegura el Gobierno para preparar el terreno. Por eso Suarez volverá a la carga con lo mismo, montado a su estilo dialoguista y conciliador.

Se verá si le sirve al nuevo gobernador, al menos en este tema, ser diferente al que se fue.