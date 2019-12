Premio Parlamentario para Anabel Fernández Sagasti

La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti se hizo acreedora del Premio Parlamentario por su actividad legislativa. Similar galardón recibió la diputada Graciela Camaño, quien lo recibió por sexta vez y es por lejos la que más veces lo ganó.



El modo de selección de los premios que entrega Parlamentario cada año surge de una encuesta que se realiza entre diputados, senadores, asesores y periodistas legislativos, quienes deben citar en orden de mérito a los cinco hombres y mujeres que en cada cámara mejor han trabajado a su gusto. El primero obtiene así 5 puntos, el segundo 4, el tercero 3, el segundo 2 y el primero 1.





De ahí surgen los ganadores de cada encuesta que desde 1992 -y con la excepción de 1993- este medio especializado viene realizando no solo en el Congreso de la Nación, sino también en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires y la Legislatura porteña.

La Cámara de Senadores

Candidata a gobernadora de Mendoza este año, para Anabel Fernández Sagasti sin duda 2019 será inolvidable. Por un sinnúmero de razones, más allá de que no haya alcanzado el cargo que ambicionaba. En efecto, la joven dirigente de La Cámpora fue candidata a gobernadora por su provincia, aunque no alcanzó a cumplir su sueño, pues fue vencida por Rodolfo Suarez. A esa instancia llegó tras derrotar en las PASO al intendente de Maipú, Alejandro Bermejo.



En un año de baja actividad por las elecciones, Fernández Sagasti fue impulsora del proyecto destinado a garantizar la igualdad de género en los eventos musicales, que logró ser convertido en ley.



Muy valorada por la flamante presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, Fernández Sagasti fue ungida vicepresidenta del bloque del Frente de Todos y será titular de la estratégica Comisión de Acuerdos de la Cámara alta.



La senadora Fernández Sagasti obtuvo 114 votos, seguida por el radical Luis Naidenoff, que sumó 109 votos. Escaló así un lugar respecto del año anterior, cuando había figurado tercero.



Naidenoff tuvo la importante responsabilidad de defender las políticas oficiales a partir de su cargo al frente del interbloque Cambiemos. Y a fin de año acaba de ser ratificado en ese puesto, como así también será de aquí en más presidente del bloque radical, cargo que ostentaba el ahora senador saliente Angel Rozas.



El podio lo completa otra radical, la tucumana Silvia Elías de Pérez, que cosechó 102 puntos, y en su caso también ascendió un lugar respecto del año anterior, cuando había figurado en cuarto lugar.



Fue un año especial también para esta senadora tucumana, que fue elegida para representar al oficialismo nacional como candidata a gobernadora de su provincia. En esas elecciones, Cambiemos superó las expectativas ubicándose en segundo lugar, superando a Ricardo Bussi y a José Alperovich, ubicados en el tercer y cuarto lugar, respectivamente.



El cuarto lugar fue para alguien que acaba de dejar su banca, mas no la Cámara: el neuquino Marcelo Fuentes, quien no fue por la reelección. Con 97 votos, quien presidiera hasta ahora el bloque Frente para la Victoria-PJ del Senado fue desde ese cargo el defensor de las posturas más duras en la Cámara alta frente al Gobierno nacional y compartió en ese sentido cartel con su referente político, Cristina Fernández de Kirchner.



La pampeana Norma Durango ocupó el quinto lugar, con 91 votos. Titular de la Comisión Banca de la Mujer, la senadora peronista hizo durante el año reclamos por más presupuesto y asistencia para erradicar la violencia de género, como así también impulsó un proyecto para declarar la emergencia farmacológica por el plazo de 180 días.



Como titular de la Banca de la Mujer, su postura fue muy esperada cuando estalló el escándalo que involucró a su colega tucumano José Alperovich.



Siempre destacado por su laboriosidad legislativa, el mendocino Julio César Cobos quedó en el sexto lugar, con 86 votos. El exvicepresidente de la Nación cerró el año viendo aprobado su proyecto de Emblema Nacional, ese que dispone que todos los puestos de acceso y egreso del Estado argentino deban contar con la bandera nacional y establece un protocolo que debe ser cumplido por las autoridades a cargo.



Autoridad en la materia por haber impulsado el tema en el Parlamento, el senador radical hizo durante el año propuestas para encontrar soluciones de fondo para los créditos UVA.



Dalmacio Mera se ubicó en el séptimo lugar, con 81 puntos. Presidente durante este año de la estratégica Comisión de Asuntos Constitucionales, el senador catamarqueño fue insistente en tratar de reglamentar por ley el traspaso presidencial, con el fin de evitar las dificultades que se registraron en 2015. Entre otras iniciativas, el legislador peronista impulsó un proyecto que impide a los deudores alimentarios ser candidatos.



Octavo resultó nada menos que el formoseño José Mayans, con 78 puntos. El ahora presidente del bloque Frente de Todos venía manteniendo en los últimos tiempos una disputa pública con Miguel Pichetto, exteriorizada a partir de las distintas posturas que cada uno pretendía mantener frente al Gobierno nacional. Y cuando el rionegrino concretó su salto al oficialismo para integrar la fórmula presidencial con Mauricio Macri, estalló calificando de “traición hacia todos los compañeros” su decisión y afirmando que “Pichetto ya estaba actuando como un infiltrado”.



En vísperas de la confirmación de las nuevas autoridades del Senado, el formoseño fue elegido por Cristina Kirchner para conducir el nuevo bloque oficialista, el unificado Frente de Todos.



El noveno lugar fue alcanzado por Maurice Closs, con 73 puntos. En el mismo sentido que José Mayans, el exgobernador misionero fue ungido por Cristina Kirchner vicepresidente primero de la Cámara alta. En ese marco, el referente del Frente Renovador de la Concordia se integró al Frente de Todos, marcando diferencias con su compañera de bloque y comprovinciana Magdalena Solari, que en principio se mantendrá fuera de esa bancada.



Cierra este cuadro de los diez senadores más laboriosos del año, según lo determinado por la encuesta realizada por Parlamentario, la senadora Silvina García Larraburu. Fiel a su costumbre, la rionegrina estuvo muy activa en materia de iniciativas, y entre otras, una de las principales fue sobre alquileres, la iniciativa original de una cuestión que finalmente fue aprobada en la Cámara de Diputados.

