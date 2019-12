Con cambios, el nuevo protocolo es oficial y tendrá actualizaciones

Luego de ser anunciado por el ministro de Salud, Ginés González García, el protocolo para el aborto no punible ya entró en vigencia y quedó oficializado tras ser publicada la resolución 1/2019 en el Boletín Oficial este viernes.

Ginés González García y su equipo terminaron de redactar el documento de 79 páginas este jueves por la tarde y el ahora llamado Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE) servirá como manual de procedimientos por lo que, según el ministro, "vendrán nuevas actualizaciones".

La publicación detalla los derechos de las personas y las responsabilidades del sistema de salud e incluye una descripción del procedimiento para realizar la interrupción del embarazo y la anticoncepción necesaria pos interrupción del embarazo.

La objeción de conciencia es individual, la ejercen las personas y no las instituciones. El protocolo es claro. Da lugar a la objeción de conciencia, pero las instituciones y particularmente las instituciones públicas son responsables de prestar los servicios en el marco de la ley. El plazo es de 10 días. No es que aplica a la violación, aplica al momento de la solicitud, no importa la causal.

Este protocolo deberá ser actualizado cuando los estándares jurídicos, clínicos y el avance del progreso científico reconozcan más derechos o introduzcan nuevas evidencias. Estas modificaciones deberán ser siempre progresivas, dado que mejorar la vida y la salud de las personas requiere de bases científicas sólidas.

