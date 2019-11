Cultivo de cannabis y producción de aceite, la industria que Suarez busca desarrollar en Mendoza

View this post on Instagram

Mantuve un grato encuentro junto a Sabatino Aracu, presidente de World Skate, Mario Moccia, secretario del @coargentina y @danventuraook, titular de la @capatinoficial. Dialogamos sobre los pru00f3ximos #SkateGames2021 que se disputaru00e1n en #SanJuan, una cita deportiva de caru00e1cter mundial para la que los sanjuaninos nos estamos preparando para recibirla con mucho entusiasmo y poder potenciar no su00f3lo el deporte, sino tambiu00e9n el turismo en nuestra provincia. #DeportesSJ #Revoluciu00f3nDeportivaSJ